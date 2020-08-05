Bu şehirler rengarenk yapılarıyla turistleri hayran bırakıyor! Listede bir Türk şehri de var...

Bu listede yer alan şehirlerden bazılarını illaki duymuşsunuzdur, dileriz günün birinde yerinde gidip görme şansına da erişebilirsiniz!
DÜNYANIN EN RENKLİ ŞEHİRLERİ
Longyearbyen - Norveç
Norveç'e bağlı Svalbard Takım Adaları'nın başkenti olan Longyearbyen, yılın büyük bir kısmını karlarla kaplı olarak geçiriyor. Renkli evlerinin şehrin bembeyaz görüntüsüyle şahane bir harmoni yakaladığı şehir, mutlaka görmeye değer!
Manarola - İtalya
İtalya'nın Manarola kenti de göz alıcı bir güzelliğe sahip. Sahile kıyısı olması nedeniyle büyük bir avantaja sahip olan bu kent, renkli evleriyle göz kamaştırıyor. Akdeniz manzarasını bir de buradan izlemek eminiz ki şahane olurdu!
Guanajuato - Meksika
Meksika deyince insanın aklına birbirinden farklı renklerin oluşturduğu uyumlu bir bütün geliyor. 16. yüzyılda maden zengini olan bu minik kasaba tünelleri ve birbirinden farklı renklere sahip binaları ile dikkat çekiyor.
Barselona - İspanya
Geldik dünyanın en canlı ve popüler kentlerinden birisine: Barselona! Filmlerde, dizilerde, dergilerde, kitaplarda sık sık rastladığımız bu şehir; aynı zamanda dünyanın en renkli şehirlerinden biri. Başarılı mimar Gaudi'nin birbirinden değerli eserleriyle renklenen Barselona, rengarenk mozaikleri ve yapılarıyla insana yepyeni bir yaşam enerjisi aşılıyor.
St. John's - Kanada
Sıra sıra dizilmiş rengarenk evler deyince aklınıza bundan sonra Kanada'nın St. John's kenti gelsin. Yıllar önce şehirde yaşayan balıkçıların gece geç saatlerde yorgun düşmüş şekilde eve döndüklerinde evlerini kolayca tanıyabilmeleri için başlatmış oldukları "evleri rengarenk boyama geleneği" iyi ki de ortaya çıkmış!
İstanbul - Türkiye
Sırada bir Türk şehri var; İstanbul. Gayrimüslim nüfusun en eski yerleşim yerlerinden biri olan İstanbul'da özellikle Balat semti rengarenk evleriyle dikkat çekiyor. Dar ön cephelere ve üst katlarında cumbalara sahip olan Balat evleri renk renk boyanmış halleriyle gezilip görülmeyi hak eden bir yer!
Bristol - İngiltere
İngiltere'nin Bristol kentinin Clifton bölgesinde bulunan teraslı yapılar birbirinden canlı renkleriyle semtin devamındaki modern binalarda mükemmel bir tezatlık oluşturuyor. Retro mimari tarzı ile eski zamanları anımsatan bu evlerde yaşamak ne de güzel olurdu değil mi?
Jodhpur - Hindistan
Dünyanın en renkli şehirlerinden biri sayılan, "Mavi Şehir" olarak da anılan Jodhpur'un bu görüntüye sahip olması ilginç bir hikayeye dayanıyor. Hinduların kast sisteminde en üst sınıflardan birinde alan Brahmiler'in güçlerini simgelemek için evlerini mavi renge boyamalarından yıllar sonra şehrin diğer sakinleri de onları taklit ederek evlerini maviye boyamışlar ve yıllar geçtikçe bu olağanüstü görünüm ortaya çıkmış.
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