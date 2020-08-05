Bu şehirler rengarenk yapılarıyla turistleri hayran bırakıyor! Listede bir Türk şehri de var...

Bu listede yer alan şehirlerden bazılarını illaki duymuşsunuzdur, dileriz günün birinde yerinde gidip görme şansına da erişebilirsiniz!

DÜNYANIN EN RENKLİ ŞEHİRLERİ

Longyearbyen - Norveç

Norveç'e bağlı Svalbard Takım Adaları'nın başkenti olan Longyearbyen, yılın büyük bir kısmını karlarla kaplı olarak geçiriyor. Renkli evlerinin şehrin bembeyaz görüntüsüyle şahane bir harmoni yakaladığı şehir, mutlaka görmeye değer!

Manarola - İtalya

İtalya'nın Manarola kenti de göz alıcı bir güzelliğe sahip. Sahile kıyısı olması nedeniyle büyük bir avantaja sahip olan bu kent, renkli evleriyle göz kamaştırıyor. Akdeniz manzarasını bir de buradan izlemek eminiz ki şahane olurdu!

Guanajuato - Meksika

Meksika deyince insanın aklına birbirinden farklı renklerin oluşturduğu uyumlu bir bütün geliyor. 16. yüzyılda maden zengini olan bu minik kasaba tünelleri ve birbirinden farklı renklere sahip binaları ile dikkat çekiyor.

Barselona - İspanya

Geldik dünyanın en canlı ve popüler kentlerinden birisine: Barselona! Filmlerde, dizilerde, dergilerde, kitaplarda sık sık rastladığımız bu şehir; aynı zamanda dünyanın en renkli şehirlerinden biri. Başarılı mimar Gaudi'nin birbirinden değerli eserleriyle renklenen Barselona, rengarenk mozaikleri ve yapılarıyla insana yepyeni bir yaşam enerjisi aşılıyor.