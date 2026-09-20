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Bu şehirlerin eski adlarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte 26 ilin eski ismi

Bugün haritada gördüğümüz şehirlerin bazıları, geçmişte bambaşka isimlerle anılıyordu. Kimi isimler zamanla unutulurken kimi ise tarih kitaplarında kaldı. İşte Cumhuriyet döneminde adı değişen 26 il ve şaşırtan eski isimleri...

Bu şehirlerin eski adlarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte 26 ilin eski ismi
Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye'nin idari yapısı, Cumhuriyet'in ilanından sonra önemli değişimlerden geçti. Bu değişimlerden biri de şehir ve yerleşim yerlerinin isimlerinde yaşandı. Tarih boyunca farklı kültürlerin ve yönetimlerin etkisiyle kullanılan bazı isimler zaman içerisinde değiştirildi.

Bugün haritada gördüğümüz birçok şehir, geçmişte farklı isimlerle anılıyordu. Bazı isimler zamanla Türkçeleştirilirken bazıları ise idari düzenlemeler ve yeni yerleşim kimlikleriyle birlikte değişti.

Bu şehirlerin eski adlarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte 26 ilin eski ismi 1

İL İL DEĞİŞEN ŞEHİR İSİMLERİ LİSTESİ

  • Adana: Seyhan
  • Afyonkarahisar: Afyon / Karahisar-ı Sahip
  • Aksaray: Darülcihad
  • Artvin: Çoruh
  • Bingöl: Çapakçur
  • Çanakkale: Kale-i Sultaniye
  • Diyarbakır: Diyarbekir
  • Elazığ: Elaziz / Mamuret-ül Aziz
  • Erzincan: Eriza
  • Giresun: Kerasus
  • Hakkâri: Çölemerik
  • Kırklareli: Kırkkilise
  • Kırşehir: Mucur / Kırşehri
  • Kocaeli: İzmit
  • Malatya: Melitene
  • Manisa: Magnesia / Saruhan
  • Mersin: İçel
  • Mugla: Mobolla
  • Nevşehir: Muşkara
  • Niğde: Nahita
  • Sakarya: Adapazarı
  • Samsun: Amisos
  • Şanlıurfa: Urfa
  • Tekirdağ: Tekfurdağı
  • Tunceli: Dersim
  • Zonguldak: Sandraka

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Anahtar Kelimeler:
Şehir hastanesi isim il
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