Bu şehirlerin eski adlarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte 26 ilin eski ismi

Türkiye'nin idari yapısı, Cumhuriyet'in ilanından sonra önemli değişimlerden geçti. Bu değişimlerden biri de şehir ve yerleşim yerlerinin isimlerinde yaşandı. Tarih boyunca farklı kültürlerin ve yönetimlerin etkisiyle kullanılan bazı isimler zaman içerisinde değiştirildi.

Bugün haritada gördüğümüz birçok şehir, geçmişte farklı isimlerle anılıyordu. Bazı isimler zamanla Türkçeleştirilirken bazıları ise idari düzenlemeler ve yeni yerleşim kimlikleriyle birlikte değişti.

İL İL DEĞİŞEN ŞEHİR İSİMLERİ LİSTESİ