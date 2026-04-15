Bu şehrin genişliği sadece 30 metre! Dünyanın en dar şehri

Çin’de iki dağ arasına sıkışmış olan Yanjin, bazı noktalarında sadece 30 metre genişliğiyle dünyanın en dar şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı şehir, sıra dışı yapısıyla sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Yanjin, coğrafi konumu nedeniyle alışılmış şehir planlarının çok dışında bir yerleşim sunuyor. Heng Nehri kıyısında, iki dik dağın arasında uzanan bu dar şehir, hem doğal güzellikleri hem de sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor.

Şehrin en dar noktası yalnızca 30 metre genişliğinde. En geniş alanı ise yaklaşık 300 metreye ulaşıyor. Buna rağmen bölgede yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor. Bu durum, alanın son derece verimli kullanılmasını zorunlu kılıyor.

NEREDEYSE KARŞI KOMŞULARIYLA EL SIKIŞABİLECEK KADAR YAKIN

Bir dönem fazla bilinmeyen Yanjin, son yıllarda sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde popülerlik kazandı. Drew Binsky gibi içerik üreticileri, şehirde bazı sokaklarda karşı komşuların neredeyse el sıkışabilecek kadar yakın olduğunu ifade ediyor.

Şehirde yapılaşma, dar alanı maksimum kullanacak şekilde tasarlanmış durumda. Binaların büyük bölümü yüksek sütunlar üzerine inşa edilirken, bu yöntem hem yer tasarrufu sağlıyor hem de sel riskine karşı önlem olarak kullanılıyor. Çünkü nehir kıyısındaki alçak bölgeler yağışlı dönemlerde sık sık su baskını tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Ayrıca dik yamaçlar heyelan riskini de beraberinde getiriyor.

Yanjin’in yerleşimi, nehrin iki yakasına paralel uzanan dar kara şeritlerinden oluşuyor. Bu iki taraf, birkaç köprüyle birbirine bağlanıyor. Şehrin eski bölgesi olan Dousha ise dar sokakları ve geleneksel mimarisiyle öne çıkıyor.

Turistler için yalnızca şehir planı değil, çevredeki dağ manzaraları da önemli bir cazibe oluşturuyor. Bölge, doğal güzellikleri ve yerel lezzetleriyle ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Özellikle pirinç eriştesi ve buharda pişmiş tavuk gibi yöresel yemekler ilgi görüyor.

ULAŞIMI ZAHMETLİ

Ancak Yanjin’e ulaşım oldukça zahmetli. Ziyaretçiler genellikle Şanghay, Pekin veya Hong Kong gibi büyük şehirlerden Kunming kentine hızlı trenle ulaşıyor. Buradan sonra ise yaklaşık altı saat süren bir otobüs yolculuğu gerekiyor.

Çin’de turizm son yıllarda önemli bir ivme kazanırken, Yanjin gibi sıra dışı yerler de giderek daha fazla ilgi görüyor. Sosyal medyanın etkisiyle keşfedilen bu tür destinasyonlar, ülkenin turizm çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

