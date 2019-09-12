Mynet Trend

Bu sesler tiksindiriyor! Mizofoni nedir? Mizofoni tedavisi nasıl olır?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 12.09.2019 10:30 | Son Güncelleme

Ağız şapırdatma, nefes alma, sakız çiğneme, tırnak kesme, çatal bıçak ya da anahtar seslerine karşı tiksinme derecesinde aşırı hassasiyet şeklinde ortaya çıkan mizofoni, kişinin hayatını olumsuz etkiliyor. Daha çok ergenlik döneminde ortaya çıkan mizofoniye bedensel olarak çarpıntı, nefes darlığı ve terleme gibi belirtiler eşlik edebiliyor. Mizofoninin kişinin yaşamını olumsuz etkilemesi ve hayatını kısıtlaması halinde tedavi edilmesi öneriliyor.

Bu sesler tiksindiriyor! Mizofoni nedir? Mizofoni tedavisi nasıl olır?

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, seslere karşı yoğun hassasiyet şeklinde ortaya çıkan mizofoni (misophania) hakkında bilgi verdi.

SESTEN AŞIRI DERECEDE RAHATSIZLIK DUYULUYOR

Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, mizofoniyi “yemek yerken ağız şapırdatma, yemek yerken çıkan çatal bıçak sesi, nefes alma, sakız çiğneme, tırnak kesme, öksürük gibi gündelik hayatta herkesin çıkardığı seslerden tiksinme noktasına ulaşan aşırı rahatsızlık hissi” olarak tanımladı.

KAVGA BİLE EDEBİLİRLER

Pek çok kişinin bazı seslere karşı hassasiyetinin çok fazla olmasına rağmen mizofonisi olan kişilerde bu durumun tiksinme derecesinde olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, şunları söyledi:

“Mizofonisi olanların seslere duyarlılığı tiksinme ve o sesi duymayla birlikte kaygı, korku ve öfke gibi duygular yaşama şiddetindedir. Mizofonisi olanlar bu seslere duyarsızlaşmazlar. Hatta rahatsız eden sesi, diğer insanlardan gittikçe daha yüksek şiddette algılarlar. Ayrıca bedensel olarak çarpıntı, nefes darlığı, terleme gibi belirtiler de eşlik eder. Bazen sesi ortaya çıkaran bir insansa o kişiyle kavga dahi edebilirler. Sıklıkla gördüğümüz yemek sesinden rahatsızlık olgularında o sesi çıkaran kişiyle aynı ortamda yemek yemediklerini biliriz.”

ERGENLİK DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Mizofoninin genellikle ergenlik döneminde ortaya çıktığını belirten Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, “Mizofoni, kaygı bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) olanlar ya da duyusal hassasiyeti yüksek olanlarda ve mükemmeliyetçi kişilerde görülebilir. Mizofonisi olanların beyinlerinde sesin algılandığı alandaki elektriksel faaliyet mizofonisi olmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Başka bir deyişle gerçekten sesi daha yoğun algılarlar” dedi.

Mizofoniye dair yapılmış araştırmaların sayısı yetersiz olduğundan cinsiyet belirtmenin mümkün olmadığını belirten Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, klinikte daha çok kadın hastalarda görüldüğüne dikkat çekti.

MİZOFONİ TEDAVİ EDİLEBİLİR

Mizofoninin kişinin hayatını etkilemesi halinde tedavi edilmesi gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, şunları söyledi:

“Eğer kişinin hayat kalitesi belirgin düşmüş, öfke patlamaları yaşıyor ya da sürekli seslerden kaçınarak kısıtlı bir hayat sürüyorsa mizofoniye eşlik eden depresyon ya da kaygı bozukluğu gelişmiş olabilir. Bu durumda antidepresan tedaviler uygulanabilir. Dikkat değiştirme teknikleri, sesi bastıracak başka seslerin kullanımı, davranışçı terapiler faydalı olabilir. Yorgunlukla mizofoni arttığından kişilerin bolca istirahat etmesi önemlidir. Gerek uyku gerek gevşeme ve nefes egzersizleri dinlendirici etki yapabilir.”


3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri böyle dövdü3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri böyle dövdü
Mevsim geçişlerinde baş ağrısı yaşıyorsanız sebebi bu olabilirMevsim geçişlerinde baş ağrısı yaşıyorsanız sebebi bu olabilir
Sinüzitle ilgili doğru bilinen yanlışlarSinüzitle ilgili doğru bilinen yanlışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağız şapırdatma sesi mizofoni

En Çok Okunan Trend Haberler

Daha 15 yaşında! 'Beni onunla evlendirirler diye sustum'

Daha 15 yaşında! 'Beni onunla evlendirirler diye sustum'

Ece Üner'den Arda Turan'ın paylaşımına çok sert tepki!

Ece Üner'den Arda Turan'ın paylaşımına çok sert tepki!

Eşlerine not bırakıp evlerini terk etmişlerdi! Yeni gelişme

Eşlerine not bırakıp evlerini terk etmişlerdi! Yeni gelişme

Masaj yaptırırken paylaştı! 'Erkekler kadın istiyor'

Masaj yaptırırken paylaştı! 'Erkekler kadın istiyor'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uzmanlar uyarıyor: Tanı geciktikçe tedavi değişiyor!

Uzmanlar uyarıyor: Tanı geciktikçe tedavi değişiyor!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı

Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Migreni olanlar dikkat: Parfüm kokusu ve lodos düşmanınız olabilir

Mevsim geçişlerinde baş ağrısı yaşıyorsanız sebebi bu olabilir

Sinüzit nedir? Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit tedavisi nasıl olur? Sinüzitle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Sinüzitle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Lenfoma belirtileri nelerdir? Lenfoma tedavisi nasıl olur?

Lenfomanın en önemli belirtisi!

Bel fıtığı sorunu hangi yaş aralıklarını kapsar?

En fazla o yaş aralığında görülüyormuş!

10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü: İntiharı düşünen biriyle nasıl konuşmalısınız?

İntiharı düşünen biriyle nasıl konuşmalısınız?

Stresi kontrol altına almak için ne yapmalı? Stres hipertansiyon hastalığına sebep oluyor mu? İşte stresle baş etmenin yolları

Sağlığınız için stresi kontrol altına alın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.