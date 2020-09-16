Bu soyguncular bir başka: La Casa de Papel konusu ve oyuncuları

Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan ve kısa sürede tüm dünyaya adını duyuran La Casa de Papel, dram ve gerilim türlerini seven izleyiciler için müthiş bir seçim. La Casa de Papel İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. İlk sezonu 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 - 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3’te yayımlandı. 2017 sonlarında ise Netflix, dizinin yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix La Casa de Papel dizisinin ilk kısmını 20 Aralık 2017’de, ikinci kısmını 6 Nisan 2018’de yayınladı. Nisan 2018’de Netflix, dizinin bütçesini artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019’da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020’de yayımlandı. İşte her sezonu ilgiyle izlenen La Casa de Papel konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar... La Casa De Papel Dizisi Konusu La Casa de Papel ne anlatıyor? İsterseniz öncelikle bu sorunun yanıtını verelim. La Casa de Papel konusu itibariyle bir soygun hikâyesini işliyor. Soygunun başında Profesör lakaplı bir suç dehası yer alıyor. Amacı ise İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak. Bunun için kendisine müthiş bir ekip oluşturuyor. Tokyo, Berlin, Nairobi, Rio, Denver, Moskova, Helsinki ve Oslo ekibin üyeleri.

Sonrasında beş ay boyunca bir eve kapanarak, soygun için kusursuz bir plan yapıyorlar. 5 ayın bitmesinden sonra planı devreye sokuyor ve soygunu başlatıyorlar. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesi’ne kilitliyorlar. Sonrasında hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşiyor. La Casa de Papel Dizisi Karakterleri / Oyuncuları La Casa de Papel karakter isimleri şehir adlarından oluşuyor. Bunun sebebi ise gerçek isimlerinin gizlenmesini sağlamak. İzleyicileri ekrana kitleyen La Casa de Papel karakterleri ve oyuncularını birlikte inceleyelim. Profesör (Alvaro Morte) La Casa de Papel Profesör karakteri, ekibin karizmatik, zeki ve çalışkan lideri. Soygun için çok uzun yıllar boyunca plan yaptı. Soygun, babasının fikriydi. Profesör’ün geçmişi oldukça gizemli. Soygunu dışarıdan idare ediyor. Profesör verdiği sözleri tutması ile ünlü. Alvaro Morte, birçok dizide yer almış tecrübeli bir oyuncu. Kazandığı bu tecrübeleri La Casa de Papel’de kullanmayı başararak seyircilerin takdirini bir kez daha kazanmış oldu. Raquel Murıllo (Itzıar Ituno) La Casa de Papel Raquel Murıllo karakteri, soygunu gerçekleştiren ekibimize karşı duran ve oldukça zeki bir polis memuru. Birçok plana engel oluyor ve ekibin işini oldukça zorlaştırıyor.

Bu karakteri canlandıran isim, 1975 doğumlu güzel oyuncu Itziar Ituno. Berlin (Pedro Alonso) La Casa de Papel Berlin karakteri, Profesör’ün planlarının kusursuz bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Tecrübeleri ile sakin kalmayı başarıyor. Ekibe darphanede psikolojik olarak destek veriyor. Her dakika ve her koşulda plana odaklı şekilde çalışmaya devam ediyor. Dizinin en acımasız ve duygusuz karakteri belki de Berlin. Pedro Alonso, Grand Hotel dizisinde canlandırdığı karakterle kariyerinde önemli çıkış yakalamıştı. Tokyo (Ursula Corbero) La Casa de Papel Tokyo karakteri, ekibin kadın üyesi. Dizi Tokyo'nun ağzından anlatılıyor. Tokyo, dengesiz ruh haline sahip, asi bir kadın. Onunla başa çıkmak oldukça zor. Aklına eseni yapmayı seven Tokyo, ekibi zaman zaman zor durumda bırakıyor. Dizide aşk ilişkileriyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda cesur ve korkusuz biri. 13 yaşında profesyonel olarak yapmaya başladığı oyunculuk kariyeri Ursula Corbero'yu bir çok dizi ve film ile buluşturdu. Nairobi (Alba Flores) La Casa de Papel Nairobi karakteri, erkeksi tavırları ile öne çıkıyor. Dengesiz ve eğlenceli karakteriyle ekibin neşe kaynağı. Fazla cesur ve kendinden ödün vermiyor. Önceki hayatında uyuşturucu satıcılığı yapan Nairobi'nin yüreklere dokunan bir hikayesi var. Nairobi'yi dizide bazen çılgın bir kadın, bazen yakın bir dost bazen ise öfkeli bir soyguncu olarak göreceksiniz.

İspanyalı oyuncu Alba Flores, Vis a Vis gibi ülkesinin popüler serilerinde yer aldı. Rio (Miguel Herran) La Casa de Papel Rio karakteri, dizide ekibin hacker çocuğu olarak yer alıyor. Rio, yaptığı yazılımlar ile kendini ispatlamayı başarıyor. Sevdiği insanlar için yapabileceklerinin sınırı yok. Kendisi için duygusal bir aşk adamı diyebiliriz. 2016 yılında yıldızı parlayan aktör, Nomeolvides ve 1898 Filipinlerde'ki Son Adamlarımız adlı yapımlarda yer aldı. Moskova (**Francisco Martínez Tous)** La Casa de Papel Moskova, aile kavramına büyük önem veriyor. En büyük varlığı oğlu Denver. Soyguna oğlu ile katılıyor. Bu karakteri canlandıran Francisco Martínez Tous, İspanya dizisi Los hombres de Paco'daki performansıyla da tanınıyor. Denver (Jaime Lorente) La Casa de Papel Denver, Moskova’nın oğlu. Gülüşü ve sempatikliği ile herkesin gönlünü fetheden bir karakter. İlgi çeken gülüşü ile Denver gülüşü terimini ortaya çıkardı. Sempatikliğinin yanı sıra kavgacı ve sert biri. Dizinin başında acımasız gibi görünse de aslında temiz kalbe sahip olan bir adam. Asıl ününü La Casa de Papel ile kazanan yakışıklı oyuncu, Netflix yapımı olan Elite dizisinde Nano karakteri ile ön plana çıktı.