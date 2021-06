Bu sözler kime? Tuba Büyüküstün'den ses getiren "yol ayrımı" paylaşımı

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 2004 yılından beri en kaliteli dizilerin başrollerinden inmeyen ve çok popüler bir oyuncu. Türk dizileri yurt dışına satılmaya başlandıktan sonra şöhreti doruk noktasına çıkan oyuncu, dünyanın dört bir yanına dağılan büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Ne var ki, internete hep mesafeli olması ve sosyal medyada pek paylaşım yapmaması nedeniyle hayranlarını biraz üzüyordu. Magazinde görünmeyen, röportajlardan mümkün olduğunca uzak duran, sosyal medyada az ama öz paylaşım yapan oyuncu, pandemi döneminde yeni proje de kabul etmedi. Hal böyle olunca, hayranları güzel oyuncuyu hiçbir şekilde göremedi ve isyan bayrağını açtı. Neyse ki, Tuba Büyüküstün onların isteğini geri çevirmedi ve her gün düzenli paylaşım yapmaya başladı. Hatta karantina döneminde önemli isimleri YouTube kanalına konuk aldı ve güzel programlar yaptı. Artık YouTube'u boşlasa da, imzası haline gelen kahve pozlarına devam ediyor.

Yol ayrımı pozu

Tuba Büyüküstün, bu sabah kahvesini içerken, "Experience or not to experience. Good morning to the person we choose to be..." (Tecrübe etmek ya da etmemek. Olmayı seçtiğimiz insana günaydın) diyerek önemli bir yol ayrımına işaret etti.