Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Bu su için kilometrelerce yol gidiyorlar: 2 dakika duramıyorlar!

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan yaklaşık 3 bin yıllık İvriz Kaya Anıtı, tarihi dokusu, su kaynakları ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bu su için kilometrelerce yol gidiyorlar: 2 dakika duramıyorlar!

Geç Hitit dönemine ait olan ve dünyanın ilk tarım anıtı olarak bilinen İvriz Kaya Anıtı, bereketi simgeleyen kabartmalarıyla dikkati çekiyor. Milattan önce 8'inci yüzyılda yapıldığı değerlendirilen anıtın, geçmişte Evliya Çelebi ve Kâtip Çelebi'nin eserlerinde de yer aldığı biliniyor.

Bu su için kilometrelerce yol gidiyorlar: 2 dakika duramıyorlar! 1

Anıtta, bölgenin kralı Varpalavas ile bereket ve fırtına tanrısı Tarhundas tasvir ediliyor. Tarhundas, ellerinde üzüm salkımları ve buğday başakları tutarken, Kral Varpalavas ise daha küçük ve dua eder halde görülüyor. Figürlerin kıyafetleri, Geç Hitit sanatının özelliklerini yansıtıyor. İki figürün arasında yer alan hiyeroglif kitabede ise "Ben hâkim ve kahraman Tuvana Kralı Varpalavas; sarayda bir prens iken bu asmaları diktim. Tarhundas onlara bereket ve bolluk versin" ifadeleri bulunuyor. Kral Varpalavas'ın yörede yaşayan Hitit ve Luvi kökenli halk için yaptırdığı anıttaki kabartmalarda üzüm ve buğdaya yer verilmesi, anıtın yapıldığı dönemde bölgede yetiştirilen tarım ürünleri hakkında da bilgiler sunuyor.

Bu su için kilometrelerce yol gidiyorlar: 2 dakika duramıyorlar! 2

YAZ DÖNEMİNDE DAHA ÇOK MİSAFİR AĞIRLIYOR

İvriz Köyü Muhtarı Mustafa Tunca, bölgenin özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırladığını belirterek, "İvriz'in yaz döneminde misafir ağırlama potansiyeli oldukça yüksek. Özellikle hafta sonlarında yoğunluk yaşanıyor. Yaz sezonu boyunca yaklaşık 3 bin aracın bölgeye giriş çıkış yaptığı, İvriz'i yaklaşık 12 bin kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor. Dünyanın ilk tarım anıtı olarak bilinen ve bereketi simgeleyen kaya anıtımız, milattan önce 726 yılına tarihleniyor. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçilerimiz geliyor" dedi.

Bu su için kilometrelerce yol gidiyorlar: 2 dakika duramıyorlar! 3

SU KAYNAKLARININ CANLANMASIYLA ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Bu yıl su kaynaklarının yeniden canlanmasıyla ziyaretçi sayısında artış yaşandığını ifade eden Tunca, "Cenab-ı Allah bu yıl su verdi, hayat verdi. Bununla birlikte bölgeye gelen misafirlerin sayısı da arttı. İvriz'in su kaynağı, yaklaşık 300-400 bin kişinin yaşadığı Ereğli yöresine içme suyu sağlıyor. Aynı zamanda tarımsal sulamada kullanılıyor" diye konuştu.

Bu su için kilometrelerce yol gidiyorlar: 2 dakika duramıyorlar! 4

ZİYARETÇİLER ÇOK BEĞENDİ

İvriz'e gelen vatandaşlar bölgedeki soğuk suya girip serinledi. Suyun oldukça soğuk olduğunu belirten ziyaretçiler, içerisinde 2 dakikadan fazla durmanın zor olduğunu ifade etti. Aileleriyle birlikte bölgede keyifli vakit geçiren vatandaşlar, İvriz'i ilk kez ziyaret ettiklerini ve doğal güzelliklerini çok beğendiklerini söyledi.

Bu su için kilometrelerce yol gidiyorlar: 2 dakika duramıyorlar! 5

İvriz Kültürel Peyzajı, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler nedeniyle 2017 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor. Bölge, doğal su kaynakları, yeşil alanları ve serin havasıyla mesire alanı olarak da yoğun ilgi görüyor. Özellikle hafta sonları İvriz'e gelen ziyaretçiler, tarihi kaya anıtını inceledikten sonra su kenarında piknik yaparak doğayla iç içe vakit geçiriyor. Tarih ve doğal güzellikleri bir arada sunan İvriz, yaz aylarında bölgenin önemli turizm ve dinlenme noktalarından biri haline geliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Murat Ülker yazdı: Servet doğduğu şehre ne borçludurMurat Ülker yazdı: Servet doğduğu şehre ne borçludur
İçi ilk kez görüntülendi: İşte parça parça yeni iPhone!İçi ilk kez görüntülendi: İşte parça parça yeni iPhone!

Anahtar Kelimeler:
Konya UNESCO su soğuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Kadir İnanır'ın 1 milyar TL'lik serveti ortaya çıktı! Neler var neler...

Kadir İnanır'ın 1 milyar TL'lik serveti ortaya çıktı! Neler var neler...

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.