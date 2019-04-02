Bu tabaklardakilerin ne olduğuna inanamayacaksınız!

Tamamen amatör olarak başladığı bu sanatı gitgide ilerletmeye devam eden Mikyou, restoran deneyimi olmadığını sadece YouTube videolarını izleyerek kendini geliştirdiğini söyledi. Suşiye benzeyen bu japon yemeği ile hazırladığı tabaklar instagramda beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Japonya'da muhteşem sashimi tasarımlarını Instagram'da paylaşan bir baba.

İki çocuk babası olan Mikyou, Ehime Eyaleti, Matsuyama'da yaşıyor.

Mikyou, sashimi düzenlemelerini paylaşmak için Instagram'a katıldığını söyledi.

Mikyou, YouTube videolarını izleyerek ve pratik yaparak balık hazırlamayı ve düzenlemeyi öğrendiğini ve "tamamen amatör" olduğunu söylüyor.

Mutfağında sashimi sanatını, ailesiyle birlikte eğlenmek için yaptığını söyledi.

Mikyou, "Taze deniz ürünleri Matsuyama'yı almak gerçekten kolay," dedi. “Yani ailem ve ben sık sık sashimi yiyoruz ve lezzet konusunda oldukça seçici davranıyoruz.”

"Sonuç olarak, sashimi sanatını yapmadan önce genellikle çok fazla hazırlık yapıyorum, böylelikle dilimlemeden sonra olabildiğince çabuk düzenleyebiliyorum" diye ekledi.

Mikyou, "Ailemde bu yaratıklardan zevk alan tek kişi benim." diyerek sözlerini noktaladı.



