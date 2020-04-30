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Bu tarif ile yapılan açmalar pamuk gibi oluyor! İşte o püf noktalar...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Bir pastaneye girdiğinizde pofuduk açmalar hemen dikkatinizi çeker. Peynirli, zeytinli, patatesli çeşit çeşit pamuk açmalar kahvaltı sofranızda baş köşede yerlerini alırlar. Her hamur işi gibi puf puf açmaları da evde kendiniz yaptığınızda lezzeti bir başka oluyor. İşte tel tel kabarmış açmanın tüm ayrıntıları ve püf noktaları bu tarifte!

Bu tarif ile yapılan açmalar pamuk gibi oluyor! İşte o püf noktalar...

Evinizde pamuk gibi açmalar pişirmenin bütün sırlarını merak ediyor musunuz? Cevabınız "evet" ise tüm püf noktaları ile birlikte muhteşem bir açma tarifi geliyor. Mayalı bir hamur olduğu için sadece biraz bekletmeniz gerekiyor... İçine saklayacağınız bir parça tereyağ ise pişerken lezzetine lezzet katacak.

Evinizi mis gibi fırın kokularına teslim etme zamanı!

MALZEMELER:

6 su bardağı un
1 paket yaş maya
1 çay kaşığı toz şeker
2 çay bardağı ılık süt
1 su bardağı sıvı yağ
2 tatlı kaşığı tuz
150 gram tereyağ
2 yumurtanın beyazı (sarısını üzerine sürmek için ayırın)

ÜZERİ İÇİN:
2 yumurtanın sarısı
Çörek otu veya susam

YAPILIŞI

Bir kapta süt, şeker ve mayayı karıştırın.
Geniş bir karıştırma kabına unu koyun ve ortasını havuz gibi açın.
Ortadaki havuza mayalı karışım, sıvı yağ ve tuzu ekleyip yoğurun.
Üzerini nemli bir bez ile kapatarak 1 saat dinlendirin.
Mayalanma işlemi tamamlandığında hamurunuzdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın.
Kopardığınız parçaları hafifçe elinizde açarak aralarına 1 çay kaşığı kadar tereyağ yerleştirin ve tekrar yuvarlayın.
Bu şekilde 30 dakika kadar ikinci bir mayalanma işlemi için bekletin.
Şimdi hamurunuz şekil vermek için hazır! Hamur parçalarını uzun şeritler haline getirip döndürerek uçlarından birleştirin.
Şekil verdiğiniz hamurları fırın tepsisine yerleştirin.
Tüm parçalar için aynısını yaptıktan sonra fırın tepsisinde de 20 dakika dinlendirin.
Her birinin üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu veya susam serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında iyice kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTALAR:

Hamuru dinlendirme süreleri çok önemlidir. İhmal etmeyin!
Mayanın daha çabuk aktifleşebilmesi için malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
Hamurunuza 1 çay kaşığı karbonat eklerseniz açmalarınız daha yumuşak olur.
Hamurun içine saklayacağınız tereyağ yerine margarin de kullanabilirsiniz.
Pastanedekilerden daha nefis pamuk açmalarınız artık hazır! Dışı mis gibi kızardı, içi ise pamuk gibi yumuşacık. Bu lezzet kahvaltı sofralarınızda taze ekmeğin bile önüne geçecek, bizden söylemesi! Demli bir çay ve bir parça peynir ile hızlı kahvaltılarınızın da vazgeçilmezi olacak. Dilerseniz hamurunuza şekil verirken arasına lor peyniri, kaşar peyniri, zeytin veya haşlanmış patates gibi sevdiğiniz malzemeler, ekleyerek farklı açma çeşitlerini zenginleştirebilirsiniz. Ne de olsa temel açma tarifinin tüm detaylarını biliyorsunuz. Sonrasını damak zevkinize göre lezzetlendirebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık!

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