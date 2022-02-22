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Bu tarif ile yediğiniz tüm hamburgerleri unutacaksınız: Evde hamburger tarifi

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamburger yemeyi çok seviyorsunuz ama sürekli dışarıda yemek istemiyorsanız bu tarif tam size göre! Malzemeleri kolayca marketlerde bulabilir, pratik hamburger tarifini evde hemen hazırlayabilirsiniz. Özel sosu ve karamelize soğanı ile birçok fastfood zincirinin önüne geçen lezzetiyle damağınızı şenlendirecek tarife göz gezdirelim.

Bu tarif ile yediğiniz tüm hamburgerleri unutacaksınız: Evde hamburger tarifi

Herkesin yemekten zevk aldığı lezzetlerden biri de hamburger. Hamburger yapmak gözünüze zor gelse de yapımı sandığınız kadar uğraştırıcı değil. Evde kendi hamburger ekmeğinizi yapabilir, hamburgerinizin iç malzemelerini lezzetli şekilde hazırlayabilirsiniz. Vaktiniz sınırlıysa isteğe bağlı olarak dışarıdan aldığınız hazır hamburger ekmeklerini de bu tarifte kullanabilirsiniz. Tüm hamburgerleri unutturacak o muhteşem tarife bir bakalım...

EV YAPIMI HAMBURGER TARİFİ

MALZEMELER

KÖFTESİ İÇİN

  • 700 gram dana döş kıyma

  • Tuz

  • Karabiber

  • Hardal

  • 1 tatlı kaşığı pekmez

  • Cheddar

EKMEĞİ İÇİN

  • 3 su bardağı un

  • 1 çay bardağı ılık su

  • 1 çay bardağı ılık süt

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • Yarım paket maya

  • Tuz

  • 1 yumurta akı

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

  • Susam

SOSU İÇİN

  • 2 yemek kaşığı mayonez

  • 1 yemek kaşığı ketçap

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 çay kaşığı elma sirkesi

  • 1 adet kornişon

  • Tuz

  • Karabiber

KARAMELİZE SOĞAN ÇEŞNİSİ İÇİN

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 adet soğan

  • 1 tatlı kaşığı şeker

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle ekmekleri hazırlamak için ılık su, süt maya ve şekeri bir kaba alıp karıştırın.

  • Yumurta akı, yoğurt, sıvı yağ ve tuz ekleyip karıştırmaya devam edin.

  • Unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyip yumuşak hamur elde edin.

  • Tereyağını ekleyin, iyice hamura yedirin.

  • Kabın üzerini hava almayacak şekilde kapatın.

  • Hamuru 1 saat mayalandırın.

  • Sonra yoğurarak havasını alın ve 6 eşit parçaya bölerek elinizle yuvarlayıp tepsiye dizin.

  • Tepsinin üzerini örtün ve 20 dakika tepside mayalandırın.

  • Mayalanan hamurun üzerine yumurta sarısını sürüp susamları serpin.

  • Önceden ısıttığınız 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

  • Sosu için tüm sos malzemelerini kaba alarak karıştırın ve buzdolabında bekletin.

  • Soğanları piyazlık doğrayın ve kızdırdığınız yağda pişirin.

  • Sirke ve şekeri ekleyin.

  • Ocağın altını açıp karamel rengine dönene kadar karıştırarak pişirin.

  • Tüm malzemeleri karıştırarak yoğurduğunuz köfteleri 6 parçaya bölüp yuvarlak şekil verin.

  • Yapışmaz tavada köfteleri pişirin. Köftelerin üzerine cheddar peyniri koyun.

  • Üzerine marul yaprağı ve domates koyup köfteleri ekmeklerin arasına yerleştirin.

  • Karamelize soğanı da ekledikten sonra servis yapabilirsiniz.

  • Dilerseniz köfteleri buzluğa koyup tüketeceğiniz zaman kullanabilirsiniz

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