Bu tarif ile yediğiniz tüm hamburgerleri unutacaksınız: Evde hamburger tarifi

Herkesin yemekten zevk aldığı lezzetlerden biri de hamburger. Hamburger yapmak gözünüze zor gelse de yapımı sandığınız kadar uğraştırıcı değil. Evde kendi hamburger ekmeğinizi yapabilir, hamburgerinizin iç malzemelerini lezzetli şekilde hazırlayabilirsiniz. Vaktiniz sınırlıysa isteğe bağlı olarak dışarıdan aldığınız hazır hamburger ekmeklerini de bu tarifte kullanabilirsiniz. Tüm hamburgerleri unutturacak o muhteşem tarife bir bakalım...
MALZEMELER
KÖFTESİ İÇİN
700 gram dana döş kıyma
Tuz
Karabiber
Hardal
1 tatlı kaşığı pekmez
EKMEĞİ İÇİN
3 su bardağı un
1 çay bardağı ılık su
1 çay bardağı ılık süt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı şeker
Yarım paket maya
Tuz
1 yumurta akı
1 tatlı kaşığı tereyağı
SOSU İÇİN
2 yemek kaşığı mayonez
1 yemek kaşığı ketçap
1 tatlı kaşığı hardal
1 çay kaşığı elma sirkesi
1 adet kornişon
Tuz
KARAMELİZE SOĞAN ÇEŞNİSİ İÇİN
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet soğan
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı sirke
HAZIRLANIŞI
Öncelikle ekmekleri hazırlamak için ılık su, süt maya ve şekeri bir kaba alıp karıştırın.
Yumurta akı, yoğurt, sıvı yağ ve tuz ekleyip karıştırmaya devam edin.
Unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyip yumuşak hamur elde edin.
Tereyağını ekleyin, iyice hamura yedirin.
Kabın üzerini hava almayacak şekilde kapatın.
Hamuru 1 saat mayalandırın.
Sonra yoğurarak havasını alın ve 6 eşit parçaya bölerek elinizle yuvarlayıp tepsiye dizin.
Tepsinin üzerini örtün ve 20 dakika tepside mayalandırın.
Mayalanan hamurun üzerine yumurta sarısını sürüp susamları serpin.
Önceden ısıttığınız 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Sosu için tüm sos malzemelerini kaba alarak karıştırın ve buzdolabında bekletin.
Soğanları piyazlık doğrayın ve kızdırdığınız yağda pişirin.
Sirke ve şekeri ekleyin.
Ocağın altını açıp karamel rengine dönene kadar karıştırarak pişirin.
Tüm malzemeleri karıştırarak yoğurduğunuz köfteleri 6 parçaya bölüp yuvarlak şekil verin.
Yapışmaz tavada köfteleri pişirin. Köftelerin üzerine cheddar peyniri koyun.
Üzerine marul yaprağı ve domates koyup köfteleri ekmeklerin arasına yerleştirin.
Karamelize soğanı da ekledikten sonra servis yapabilirsiniz.
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