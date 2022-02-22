Bu tarif ile yediğiniz tüm hamburgerleri unutacaksınız: Evde hamburger tarifi

Herkesin yemekten zevk aldığı lezzetlerden biri de hamburger. Hamburger yapmak gözünüze zor gelse de yapımı sandığınız kadar uğraştırıcı değil. Evde kendi hamburger ekmeğinizi yapabilir, hamburgerinizin iç malzemelerini lezzetli şekilde hazırlayabilirsiniz. Vaktiniz sınırlıysa isteğe bağlı olarak dışarıdan aldığınız hazır hamburger ekmeklerini de bu tarifte kullanabilirsiniz. Tüm hamburgerleri unutturacak o muhteşem tarife bir bakalım...

EV YAPIMI HAMBURGER TARİFİ

MALZEMELER

KÖFTESİ İÇİN

700 gram dana döş kıyma

Tuz

Karabiber

Hardal

1 tatlı kaşığı pekmez

Cheddar

EKMEĞİ İÇİN

3 su bardağı un

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı şeker

Yarım paket maya

Tuz

1 yumurta akı

1 tatlı kaşığı tereyağı

Susam

SOSU İÇİN

2 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı ketçap

1 tatlı kaşığı hardal

1 çay kaşığı elma sirkesi

1 adet kornişon

Tuz

Karabiber

KARAMELİZE SOĞAN ÇEŞNİSİ İÇİN

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet soğan

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı sirke

Tuz

HAZIRLANIŞI