Bu tarif parmakları yedirir! İşte fırında yumuşacık soslu tavuk tarifi

Fırında soslu tavuk yemeği sevilerek tüketiliyor. Nar gibi kızaran, yumuşacık pişen fırında soslu tavuk tarifine haberimizde yer verdik. Bu tarifi yanında pilav, makarna, salata ile beraber servis edebilirsiniz. İşte fırında yumuşacık soslu tavuk tarifi...

FIRINDA SOSLU TAVUK MALZEMELERİ

6 adet tavuk baget

Sosu için:

1,5 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı acı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

FIRINDA SOSLU TAVUK TARİFİ

Zeytinyağı, yoğurt, rendelenmiş sarımsak, salça, tuz ve baharları bir kaba alın ve iyice çırpın. Sonrasında içerisine tavuk bagetleri koyun ve iyice karıştırın. Kabın üzerine streç bir filmle sarın ve buzdolabında en az 1 saat, mümkünse 1 gece dinlendirin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine bagetlerinizi dizin. Üzerine kalan sosu gezdirin ya da fırça yardımıyla sürün. 190 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika boyunca pişirin. Sarımsak ya da sebzeleri ortadan ikiye bölüp fırındaki tavuk tepsisine koyabilirsiniz. Afiyetler olsun!

