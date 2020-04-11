Bu tarifle yapılan poğaçalar bayatlamıyor! Herkes tarifini istiyor!

Aradığınız lezzet bir poğaçadan çok daha fazlası mı? Ben de aynı arayış içinde pek çok tarif denedim. Mükemmel tarife ulaşmak kolay olmaz bunu biliyordum. En iyi sonucu aldığım poğaça tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Her elde ve her evde tam başarının yakalandığını söylemeliyim. Tarifi kendime uyarladığım şekliyle aktarıyorum.

BAYATLAMAYAN POFUDUK POĞAÇA MALZEMELER:



1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ılık su

Aldığı kadar un

Peynir, kaşar, sosis, patates gibi bir iç malzeme

Yumurta sarısı

LEZZETİ YARATMAYA BAŞLIYORUZ



Mutfak özgürlük alanımız. Her insanın sıklıkla uğradığı ve bence kendisine iyi gelen bir mekan. Bunun yeme içmeyle bağlantısı tabi ki var, ama emin olun çok daha fazlası var. Bir terapi aslında. Malzemeleri birleştirirken terapimiz de başlıyor.

Sütü biraz ocakta ılıtarak başlıyoruz. Ilık sütü cam ya da metal çukur bir kaba boşaltıp toz şeker ve 1 paket mayanın tamamını ekliyoruz.

Bir dakika! Ellerinizle dalmayı lütfen.