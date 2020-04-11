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Bu tarifle yapılan poğaçalar bayatlamıyor! Herkes tarifini istiyor!

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pasta fırınına girdiğinizde burnunuza gelen poğaça kokusunu bir düşünün. Her zaman o kokunun evinizde olmasını hayal edin bir de. İşte şimdi o mis kokulu poğaçaların hem lezzetli hem sağlıklı hem de "ben yaptım güzel oldu" diyebileceğiniz versiyonunu yazıyorum. Neden bayatlamaz, nasıl daha lezzetli olur, hamur değil lezzet tükettiğinizi nasıl anlarsınız hepsi bu satırların altında.

Bu tarifle yapılan poğaçalar bayatlamıyor! Herkes tarifini istiyor!

Aradığınız lezzet bir poğaçadan çok daha fazlası mı? Ben de aynı arayış içinde pek çok tarif denedim. Mükemmel tarife ulaşmak kolay olmaz bunu biliyordum. En iyi sonucu aldığım poğaça tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Her elde ve her evde tam başarının yakalandığını söylemeliyim. Tarifi kendime uyarladığım şekliyle aktarıyorum.

Görsel 1

BAYATLAMAYAN POFUDUK POĞAÇA MALZEMELER:

1 su bardağı ılık süt
2 yemek kaşığı toz şeker
1 paket kuru maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı ılık su
Aldığı kadar un
Peynir, kaşar, sosis, patates gibi bir iç malzeme
Yumurta sarısı

LEZZETİ YARATMAYA BAŞLIYORUZ

Görsel 2

Mutfak özgürlük alanımız. Her insanın sıklıkla uğradığı ve bence kendisine iyi gelen bir mekan. Bunun yeme içmeyle bağlantısı tabi ki var, ama emin olun çok daha fazlası var. Bir terapi aslında. Malzemeleri birleştirirken terapimiz de başlıyor.

Sütü biraz ocakta ılıtarak başlıyoruz. Ilık sütü cam ya da metal çukur bir kaba boşaltıp toz şeker ve 1 paket mayanın tamamını ekliyoruz.

Bir dakika! Ellerinizle dalmayı lütfen.

Püf noktası 1

Bu poğaça tahta kaşıkla yoğuruluyor.

Tahta kaşıkla karıştırdığımız maya, toz şeker, süt karışımına tuz, sıvı yağ ve suyu da ekleyip karıştırıyoruz.

Püf noktası 2

Önce sıvı malzemeler karıştırılıyor.

Sıvılar kendi içinde dans ederken bir elimizde tahta kaşık diğer elimizde un kavanozu azar azar un ekliyoruz. Krep yapar gibi yoğun akışkan kıvam işinizi kolaylaştırır. Un ne kadar eklenecek kısmındayız, lütfen dikkat. Tahta kaşık, hamuru karıştırmaya devam ederken biraz zorlanmaya başlayacak. Ama yuvarlanmak isteyen hamur gibi değil de çekiştirilip duran bir çarşaf gibi.

Püf noktası 3

Tahta kaşık hamurdan kurtulmak isteyecek ama hamur bırakmayacak.

İstenilen forma geldiğinde (hala biraz fazla yumuşak gibi hissediyorsanız doğru kıvamdır) kabın üzerini streç folyo ile kapatıp ılık bir ortamda 20 dakika için için kabarmasını bekliyoruz.

Püf noktası 4

Hamuru yumuşak tutabilirseniz uzun süre tazeliğini koruyor.

Görsel 3

YUVARLAMA BAŞLASIN

Mayalanma süresinden sonra ellerinize bol sıvı yağ sürüp istediğiniz büyüklükte koparıp parmaklarınızla hızlıca açmaya çalışıyorsunuz. Eğer yapışıyorsa bu doğru kıvamı gösteriyor. İçine istediğiniz malzemeden koyup kapatıyor ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştiriyorsunuz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp fırınlıyoruz.[Görsel 4]

Fırın ayarı 180 derece ve ısıtılmış olmalı. 20 dakikada poğaçalar pişiyor. Size de o mis kokuyu içinize doya doya çekip zevkle yemek kalıyor.

Pişirip soğuduktan sonra fazlasını dondurucuya atarsanız ihtiyaç duyduğunuzda tazelikle tüketebilirsiniz.


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