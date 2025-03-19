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  4. Bu tarikatın lideri 9 yaşında! Söylemler yeniden yaygınlaşınca devlet yakın takibe aldı

Bu tarikatın lideri 9 yaşında! Söylemler yeniden yaygınlaşınca devlet yakın takibe aldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.03.2025 13:45
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Surat Thani'de bir mahkeme, 9 yaşındaki çocuğun dini öğretilerini yaymasını yasakladı. Ancak, çocuğun ailesi mahkeme kararına karşı çıkarak, sosyal medya üzerinden vaazlar vermeye devam etti. Yetişkinlerden bazıları, 9 yaşındaki çocuğa ibadet ederken, ünlüler bile bu tarikatı destekledi. Çocuk hakları ihlali ve yasaların hiçe sayılması ise, Tayland'da büyük bir tartışma yarattı.

Bu tarikatın lideri 9 yaşında! Söylemler yeniden yaygınlaşınca devlet yakın takibe aldı

Ağustos 2024'te Surat Thani Çocuk ve Aile Mahkemesi, "Niramitr" ya da "Nong Nice" olarak bilinen 9 yaşındaki çocuğun ebeveynlerine, Budist öğretilerini yanıltıcı bir şekilde yaymayı durdurmaları yönünde bir karar aldı. Çocuk, ailesi tarafından dini bir figür olarak tanıtılıyordu ve ebeveynlerinin, oğullarını sosyal medya ve diğer platformlarda kullanarak kendi çıkarlarına hizmet ettirdiği iddia edilmişti. Mahkeme, çocuğun vaazlarının veya görüntülerinin kamuya açık şekilde paylaşılmasını yasakladı.

"NİRAMİTR TANRI OLARAK DOĞDU"

Ancak, mahkemenin kararına rağmen çocuğun annesi Natthaphon, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, oğlunun altı ay içinde yeniden öğretilerine başlayacağını duyurdu. "Niramitr Tanrı Olarak Doğdu" adlı Facebook sayfasında yapılan paylaşımla, "Altı ay içinde, ruhunuzu yüceltmek için Lord Buda'nın yolu doğrultusunda bir dharma pratiği ve zeka gelişimi biçimiyle tanışacaksınız" ifadesi yer aldı. Bu açıklama, mahkemenin kararına karşı oldu.

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9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DAHİL ETTİLER

Mahkeme yasağına rağmen tarikatın faaliyetlerine devam ettiği yönünde yeni kanıtlar da ortaya çıktı. Eski Demokrat Parti Milletvekili Tankhun Jitt-itsara, Santi Pracha Dhamma Kulübü Başkanı olarak, Teknoloji Suçlarıyla Mücadele Birimi'ne (TCSD) tarikat hakkında sunduğu deliller arasında, yetişkin müritlerin dini bir tören sırasında 9 yaşındaki çocuğa ibadet ettiğini gösteren bir fotoğraf da yer aldı. Tankhun, mahkemenin yasakladığı yayınların yeniden başladığını ve bunun mahkeme kararını ihlal edebileceğini belirtti.

YASA DIŞI FAALİYETLERE DESTEK SAĞLAMA VE ÇOCUK HAKLARININ İHLALİ

Olaylar daha da karmaşıklaştı, çünkü ünlü bir aktris 7 Mart'ta sosyal medya üzerinden çocuğa ve tarikata destek verdiğini açıkladı. Tankhun, aktrisin yaptığı paylaşımların Tayland Ceza Kanunu'nun 86. maddesine göre yasa dışı faaliyetlere destek sağlama kapsamında değerlendirilebileceğini ve çocuk hakları yasalarını ihlal etmiş olabileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tayland çocuk
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