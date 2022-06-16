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Bu Tarz Benim'in Özlem Özden'i son haliyle şoke etti! "Sana ne olmuş böyle"

16.06.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu Tarz Benim yarışmasında söylemleri ve tavırlarıyla ortalığı karıştıran isimler arasında yer alan Özlem Özden, tüm Türkiye tarafından tanınan bir isim haline gelmişti. Agresif tavırları ve konuşmasıyla diğer yarışmacılarla sürekli kavga eden Özlem Özden'in son halini görenler şoke oldu.

Bu Tarz Benim'in Özlem Özden'i son haliyle şoke etti! "Sana ne olmuş böyle"

Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Özlem Özden'in son halini görenler adeta gözlerine inanamadı. Yıllar içindeki değişimiyle bambaşka birisi haline gelen Özlem Özden, yarışma zamanlarında kavgacı tavırlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. İşte Özlem Özden'in değişimi.

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PROGRAMA DAMGASINI VURMUŞTU

2014 yılında yayınlanan ve Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Bu Tarz Benim'in yarışmacıları arasında yer alan Özlem Özden, değişimiyle görenleri adeta dumur etti.

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O dönem yarışmadaki kavga tavrı ve rüküş olmasıyla eleştirilen Özlem Özden, yarışmanın son zamanlarına doğru jüriye kendini beğendirmeyi başarabilmişti.

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Yarışmadaki haliyle şimdiki hali arasında eser olmayan Özlem Özden, imaj değişikliğiyle de dikkat çeken isim oldu.

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Özlem Özden'in son halini görenler yorum yapmaktan kendini alıkoyamadı. Birçok kişi fotoğraflarının altına, "Yok artık bu sen misin?" ve "Sana ne olmuş böyle" gibisinden yorumlarda bulunuyor.

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İşte Özlem Özden'in yıllar içindeki o değişimi;

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