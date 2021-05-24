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Bu teknikleri düzenli olarak uygulamazsanız aspiratörünüzle vedalaşmak zorunda kalabilirsiniz!

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
24.05.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek pişirdikten sonra hepimiz mutfak temizliğine geçiyoruz. Mutfakta en az tezgah ve ocak kadar kirlenen aspiratörün kirden arındırılması oldukça önemli. Zamanla yağ ve kirlerin yapıştığı aspiratör filtresini düzenli aralıklarla temizleyerek mis gibi kokan pırıl pırıl bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Hazırsanız pratik aspiratör temizleme yöntemlerini açıklamaya başlıyoruz.

Bu teknikleri düzenli olarak uygulamazsanız aspiratörünüzle vedalaşmak zorunda kalabilirsiniz!

Yemek pişirirken ocağın bir numaralı yardımcısı olan aspiratörler zamanla yağ ve kir tutar. Özellikle sık sık kızartma yapıyorsanız aspiratör filtresinin daha çok kirlendiğini görebilirsiniz. Her evde bulunan basit malzemelerle siz de kolayca aspiratörünüzü temizleyebilirsiniz. Pratik yöntemlerle aspiratörü kirlerden arındırarak ankastrenizi uzun yıllar boyunca kullanabilir, mis gibi kokan mutfağınızın keyfini çıkarabilirsiniz.

SODAYLA TEMİZLİK

Aspiratör temizliği için kimyasal maddelere bütçenizde yer ayırmanıza gerek yok. Her mutfakta bulunan sodayla aspiratörünüzün tertemiz görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için gereken malzemeler şöyle:

  • 2 şişe soda
  • Büyük bir tencere

Yerinden çıkardığınız aspiratör filtresini büyük bir tencereye koyun. Tencereye su ekleyerek kaynatmaya başlayın. Bu sırada 2 şişe sodayı ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatın. Kaynarken suyun renginin sarardığını ve aspiratör filtresindeki yağların çözüldüğünü görebilirsiniz. Kaynatma tamamlandığında aspiratör filtresini fırçalayarak suyla durulayın. Temiz bir aspiratör için bu işlemi ayda en az 1 defa yapmanızı öneriyoruz.

KARBONATLI TEMİZLİK

Sık sık kızartma yapıyorsanız ve aspiratörünüzün filtresi yağdan sararmaya başladıysa karbonatın mucizevi etkisine ihtiyacınız var demektir. Aspiratör filtresini yerinden çıkarın ve aşağıda listelediğimiz malzemeleri hazırlayarak temizliğe başlayın.

  • 1 çay bardağı karbonat
  • Büyük bir çelik tencere

Çelik tencereye su ekleyip kaynatmaya başlayın. Kaynayan suyun içerisine aspiratör filtresini batırın. Ardından suyun köpürmesine izin vermeyecek şekilde karbonatı yavaşça ekleyin. Filtredeki yağların çözüldüğünü görebilirsiniz. Bu şekilde bir süre daha kaynattıktan sonra filtreyi sünger yardımıyla temizleyin. Suyla durulayıp kurulayın.

BEYAZ SİRKELİ TEMİZLİK

Beyaz sirke asitli yapısıyla yağ ve kiri çözmede fazlasıyla etkili bir içerik. Kirlenen aspiratörün beyaz sirkeyle parlamasını ve karbonatla da yağdan kolayca arınmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için gereken malzemeler şöyle:

  • 1 su bardağı beyaz sirke
  • 1 fincan karbonat
  • Büyük bir çelik tencere

Aspiratör filtresinin sığacağı boyuttaki bir çelik tencereyi suyla doldurun. Suyun içerisine beyaz sirkeyi ekleyip kaynatın. Su kaynamaya başlayınca aspiratör filtresini batırın ve üzerine karbonatı yavaşça ilave edin. Bu şekilde 10 dakika boyunca kaynamasını sağlayın. Ardından filtreyi tencereden çıkararak fırçalayın ve suyla durulayın.

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