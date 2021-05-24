Bu teknikleri düzenli olarak uygulamazsanız aspiratörünüzle vedalaşmak zorunda kalabilirsiniz!

Yemek pişirirken ocağın bir numaralı yardımcısı olan aspiratörler zamanla yağ ve kir tutar. Özellikle sık sık kızartma yapıyorsanız aspiratör filtresinin daha çok kirlendiğini görebilirsiniz. Her evde bulunan basit malzemelerle siz de kolayca aspiratörünüzü temizleyebilirsiniz. Pratik yöntemlerle aspiratörü kirlerden arındırarak ankastrenizi uzun yıllar boyunca kullanabilir, mis gibi kokan mutfağınızın keyfini çıkarabilirsiniz.

SODAYLA TEMİZLİK

Aspiratör temizliği için kimyasal maddelere bütçenizde yer ayırmanıza gerek yok. Her mutfakta bulunan sodayla aspiratörünüzün tertemiz görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için gereken malzemeler şöyle:

2 şişe soda

Büyük bir tencere

Yerinden çıkardığınız aspiratör filtresini büyük bir tencereye koyun. Tencereye su ekleyerek kaynatmaya başlayın. Bu sırada 2 şişe sodayı ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatın. Kaynarken suyun renginin sarardığını ve aspiratör filtresindeki yağların çözüldüğünü görebilirsiniz. Kaynatma tamamlandığında aspiratör filtresini fırçalayarak suyla durulayın. Temiz bir aspiratör için bu işlemi ayda en az 1 defa yapmanızı öneriyoruz.