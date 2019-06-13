Bu test size 70 yaşına geldiğinizde yürüyüp yürüyemeyeceğinizi söylüyor!

Her sene sosyal medyada farklı farklı konularda challenge’lar yapılarak sosyal farkındalıkla ilgili dikkat çekilmeye çalışılır. Bu yazın challenge konusu ise ‘Locomotive Sendromu’ olarak geçen bir hastalık üzerine olacağa benziyor.

Locomo Challenge, Japon Ortopedi Derneği tarafından halkın bilinçlendirilmesi için yapılan bir kampanya olma özeliği taşıyor. 70 yaşına gelindiğinde kasların durumuyla ilgili bilgi veren bu test, şimdiden birçok kişinin dikkatini çekmiş durumda.

Locomotive Sendromu ve Locomo Risk Testi

40 yaşından sonra kasların zayıflamaya başlamasıyla birlikte 60 yaşından sonra hareket kabiliyetinde ciddi engellemelere neden olan bu durum, Japon Ortepedi Derneği tafarından Locomo Sendromu olarak adlandırılıyor.

Duruma dikkat çekmek için başlatılan challenge “Eğer 40 yaşınızda Locomo Risk Testi’ndeki hareketi tek ayağınız havadayken oturduğunuz yerden kalkmayı başaramıyorsanız, yüksek ihtimalle 70 yaşınıza geldiğinizde yürüyemeyeceksiniz.” yorumuyla yayınlanmaya başladı.

Challenge sayesinde 70'li yaşlardaki kadınların %80’inde farkındalık yaratmayı başaran kampanya sonucu, bilinçlenen insanların daha fazla egzersiz yapmaya başladığı da gözlemlendi. Siz de aşağıdaki videoyu izleyip bu testi deneyebilir ve ilerleyen dönemlerdeki sağlığınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayatınıza katacağınız en ufak hareket ilerideki birçok sorunla başa çıkmanızda yardımcı olacaktır.

http://www.mynet.com/70-yasina-geldiginizde-yuruyebilecek-misiniz-5723374-myvideo



