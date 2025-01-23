Bu testte misafirlerinin çok beğeneceği o vegan tarifi veriyoruz!

1/8 İlk sorumuz! Yemek yaparken en çok neye dikkat edersin?

Vegan peynir ve bitkisel süt benim her zaman kurtarıcım!

Mercimek, nohut... Geleneksel ama leziz malzemelerle aram çok iyi.

"Tofu mu? Bakın şimdi ona neler yapacağım!" diye iddialıyım.

1 saatim var, biraz oyalansa da sorun değil.

30 dakika, ama çok uğraştırmasın lütfen.

10 dakikam var, her şey jet hızında olmalı.

5/8 Tarif hazırlığı için ne kadar vaktin var?

Her şeyden biraz tatmak isteyenler...

8/8 Son soru! Misafirlerin için hangi tat seni daha çok yansıtır?