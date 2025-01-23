Bu testte misafirlerinin çok beğeneceği o vegan tarifi veriyoruz!

Hazırsan hemen başlıyoruz! 🍴
Hazırsan hemen başlıyoruz!
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İlk sorumuz! Yemek yaparken en çok neye dikkat edersin?
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Hangi mutfak aletine asla hayır diyemezsin?
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Vegan malzemelerle aran nasıl?
Avokadoyu şefkatle ezip nar tanelerini incitmeden serpiştiririm.
"Tofu mu? Bakın şimdi ona neler yapacağım!" diye iddialıyım.
Mercimek, nohut... Geleneksel ama leziz malzemelerle aram çok iyi.
Vegan peynir ve bitkisel süt benim her zaman kurtarıcım!
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Peki, en sevdiğin vegan malzeme hangisi?
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Tarif hazırlığı için ne kadar vaktin var?
10 dakikam var, her şey jet hızında olmalı.
30 dakika, ama çok uğraştırmasın lütfen.
1 saatim var, biraz oyalansa da sorun değil.
Tüm günüm mutfakta geçebilir, keyif alıyorum.
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Hangi malzemeler elinin altında?
Çikolata, avokado ve hurma
Mantar, kaju ve yeşillikler
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Misafirlerin hangi tip insanlar?
Sağlıklı beslenmeye takıntılı sporcular...
Tatlı canavarı, tatlı olmadan yaşayamayanlar.
Her şeyden biraz tatmak isteyenler...
Açık fikirli ama vegan mutfağa mesafeli kişiler.
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Son soru! Misafirlerin için hangi tat seni daha çok yansıtır?
Tatlı severim, çikolata olmadan asla!
Tuzlu tarifler bana göre, kraker ve dip sos favorim.
Hem tatlı hem tuzlu olsun, çeşitlilik severim.
Fark etmez, pratik olsun yeter!