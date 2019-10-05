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Bu timsaha isim bulana çok büyük ödül!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 05.10.2019 05:02 | Son Güncelleme

Rusya’da yakın zamanda 1 yaşına girecek olan timsaha isim aranıyor: Ucunda ödül var!

Bu timsaha isim bulana çok büyük ödül!

Rusya'nın Volga Federal Bölgesi'ndeki Samara hayvanat bahçesinde, yakın zamanda birinci yaş gününü kutlayacak olan gözlüklü kayman türü timsaha isim aranıyor. Doğum günü çocuğuna en uygun ismi bulan talihli hem timsahla fotoğraf çektirme şansına sahip olacak hem de gerçek bir Nil timsahı dişiyle ödüllendirilecek.

YARIŞMAYA KATILACAKLARIN 1 HAFTASI KALDI

Rusya’daki bir hayvanat bahçesindeki Güney Amerika timsahı, yakın zamanda birinci yaş gününü kutlayacak. Hayvanat bahçesinin çalışanları ise, söz konusu timsaha hediye olarak bir ‘isim’ koymaya karar verdi. Rusya'nın Samara kentindeki bir hayvanat bahçesinde başlatılan isim bulma yarışması, Facebook benzeri bir sosyal paylaşım platformu olan VK sitesi üzerinden duyuruldu. Gözlüklü kayman türü isimsiz timsah, 10 Ekim günü bir yaşına basacak. Bu sebeple de yarışmaya katılacak olan adayların yalnızca bir haftası kaldı.

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ÖNE ÇIKAN İSİMLER: İGOR, KİRYUŞA, PAFNUTY VE GENA

Şimdiye kadar gelen isim önerileri arasından en ön plana çıkanlar; Pafnuty, İgor, Kiryuşa ve Gena gibi Rus çizgi film ya da çocuk kitabı karakterlerinin isimleri. Seçilecek olan ismin fikir sahibi, hem ‘doğum günü çocuğuyla’ fotoğraf çektirecek hem de onun kendisine nazaran daha tehlikeli akrabalarından birisi olan Nil timsahının dişine sahip olacak.

ÖDÜL, DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ SÜRÜNGENİ

Nil timsahları, 5 metreyi bulan uzunlukları ve 750 kiloya ulaşabilen ağırlıklarıyla dünyanın en büyük ikinci sürüngeni. Bu timsahın çenesinde, hayatı boyunca doğal yollardan dökülüp yenilenen 64 büyük diş yer alıyor.

TİMSAH

GÖZLÜKLÜ KAYMAN TÜRÜ TİMSAHLAR NİL TİMSAHLARINA GÖRE DAHA KÜÇÜK CANLILAR

Gözlüklü kayman türü timsahlar ise, 2 metreye ulaşan boyları ve 40 kilogramlık ağırlıklarıyla çok daha küçük canlılar. Doğal yaşam alanları ABD’nin merkezi ve güneyi olan timsah, Samara hayvanat bahçesinde de hayatından oldukça memnun görünüyor. Geçtiğimiz yıl bölgedeki gözlüklü kayman türü bir çift olan Totoşka ve Kokoşka, 12 yavru timsah dünyaya getirdi. Şimdilerde isim aranan timsah ise, söz konusu timsahların yeni doğan yavrularından biri.

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