Bu timsaha isim bulana çok büyük ödül!

Rusya'nın Volga Federal Bölgesi'ndeki Samara hayvanat bahçesinde, yakın zamanda birinci yaş gününü kutlayacak olan gözlüklü kayman türü timsaha isim aranıyor. Doğum günü çocuğuna en uygun ismi bulan talihli hem timsahla fotoğraf çektirme şansına sahip olacak hem de gerçek bir Nil timsahı dişiyle ödüllendirilecek.

YARIŞMAYA KATILACAKLARIN 1 HAFTASI KALDI

Rusya’daki bir hayvanat bahçesindeki Güney Amerika timsahı, yakın zamanda birinci yaş gününü kutlayacak. Hayvanat bahçesinin çalışanları ise, söz konusu timsaha hediye olarak bir ‘isim’ koymaya karar verdi. Rusya'nın Samara kentindeki bir hayvanat bahçesinde başlatılan isim bulma yarışması, Facebook benzeri bir sosyal paylaşım platformu olan VK sitesi üzerinden duyuruldu. Gözlüklü kayman türü isimsiz timsah, 10 Ekim günü bir yaşına basacak. Bu sebeple de yarışmaya katılacak olan adayların yalnızca bir haftası kaldı.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER: İGOR, KİRYUŞA, PAFNUTY VE GENA

Şimdiye kadar gelen isim önerileri arasından en ön plana çıkanlar; Pafnuty, İgor, Kiryuşa ve Gena gibi Rus çizgi film ya da çocuk kitabı karakterlerinin isimleri. Seçilecek olan ismin fikir sahibi, hem ‘doğum günü çocuğuyla’ fotoğraf çektirecek hem de onun kendisine nazaran daha tehlikeli akrabalarından birisi olan Nil timsahının dişine sahip olacak.