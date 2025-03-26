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Bu trend hayati tehlike saçıyor! Çocukların vücutlarında dağılıyor: Yuttukları gibi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.03.2025 17:58
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İngiltere'de 12 yaşındaki bir çocuk, TikTok'ta yayılan tehlikeli bir trend nedeniyle manyetik bilyeleri yutarken bağırsak delinmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Aynı sebepten geçtiğimiz hafta bir bebek ise ameliyat oldu.

Bu trend hayati tehlike saçıyor! Çocukların vücutlarında dağılıyor: Yuttukları gibi...

İngiltere’nin Hertfordshire bölgesinde 12 yaşındaki bir çocuk, TikTok'ta yayılan tehlikeli bir trendin kurbanı oldu. Manyetik bilyeleri yuttuktan sonra bağırsaklarının delinme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Bobby, uzun bir tedavi süreciyle hayatta kaldı. "Stres çarkı" oyuncaklarının küçük mıknatısları, TikTok’taki #magneticpiercing ve #fakepiercing etiketleriyle popülerleşti. Çocuklar ve gençler, bu manyetik bilyeleri yüzlerine takarak piercing görüntüsü yaratmaya çalışıyor. Ancak bu trend, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

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BU İLK DE DEĞİL!

Bobby'nin annesi Hannah, oğlunun manyetik bilyeleri "Şeker gibi havaya atıp ağzıyla yakalamaya çalışırken" yuttuğunu söyledi. Röntgende, bilyelerden birinin göğsünde, diğerinin ise bağırsağında olduğu tespit edildi. 5 gün boyunca yemek yiyemeyen Bobby'nin bağırsakları delinmek üzereydi. Geçen hafta, aynı sebepten dolayı bir yaşındaki bir bebek de 6 manyetik top yuttuktan sonra ameliyat oldu.

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HAYATİ TEHLİKE SAÇIYOR

Uzmanlar, manyetik bilyelerin yutulmasının iç organlarda ciddi hasara yol açabileceğini belirtiyor. Bu küçük mıknatıslar, yutulduğunda birbirine yapışarak saatler içinde bağırsaklarda delinmelere ve hayati tehlikelere neden olabiliyor. Bu tehlikeli trendin yayılmaya devam etmesiyle birlikte, ailelerin çocuklarını bu tür oyuncaklara karşı uyarılması gerektiği vurgulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok İngiltere mıknatıs top
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