Bu trend yazı kavuracak! Balkonda...

Gün geçmiyor ki Instagramda yeni bir çılgınlık patlak vermesin. Şimdiki çılgınlık ise çıtayı baya bir yükseğe taşımışa benziyor. Yazın gelmesi ile birlikte ortaya çıkan bu yeni trend oldukça fit bir vücuda ve kalçalara sahip olmayı gerektiren cinsten.
Bu yeni çılgınlık için balkonda olmalı ve gerçekten iddialı kalçalara sahip olmanız yeterli. Türkiye'deki ünlüler henüz bu trende katılmamış olsa da yurt dışında bu çılgınlık aldı başını gidiyor.
İşte yeni trend: Balkonda popo şov...
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