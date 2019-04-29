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Bu trend yazı kavuracak! Balkonda...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 29.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

Bu yaz oldukça sıcak geçecek! Sosyal medyayı sallayacak olan yeni trend şimdiden adından söz ettirmeye başladı. Peki siz bu trend için oldukça fit misiniz?

Bu trend yazı kavuracak! Balkonda...

Gün geçmiyor ki Instagramda yeni bir çılgınlık patlak vermesin. Şimdiki çılgınlık ise çıtayı baya bir yükseğe taşımışa benziyor. Yazın gelmesi ile birlikte ortaya çıkan bu yeni trend oldukça fit bir vücuda ve kalçalara sahip olmayı gerektiren cinsten.

Bu yeni çılgınlık için balkonda olmalı ve gerçekten iddialı kalçalara sahip olmanız yeterli. Türkiye'deki ünlüler henüz bu trende katılmamış olsa da yurt dışında bu çılgınlık aldı başını gidiyor.

İşte yeni trend: Balkonda popo şov...

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