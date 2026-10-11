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Rus teknoloji devinin merkezine İHA saldırısı! Faaliyetler durduruldu

Rus teknoloji şirketi Yandex, ülkenin Vladimir bölgesindeki veri merkezinin insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğünü ve faaliyetlerinin tamamen durduğunu bildirdi. Rus teknoloji devinin 8 Ekim'de Ryazan bölgesindeki Sasovo veri merkezi, 9 Ekim'de ise Kaluga bölgesindeki veri merkezi İHA saldırılarında hasar görmüştü.

Rus teknoloji devinin merkezine İHA saldırısı! Faaliyetler durduruldu

Şirketten yapılan açıklamada, gece saatlerinde İHA ile yapılan saldırının ardından acil durum ekipleri ile Yandex uzmanlarının bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı kaydedilen açıklamada, Yandex Cloud altyapı hizmetlerinin acil durum koşullarında sürdürüldüğü aktarıldı.

Rus teknoloji devinin merkezine İHA saldırısı! Faaliyetler durduruldu 1
(Fotoğraf: Arşiv)

YANDEX'TEN MÜŞTERİLERİNE TAVSİYE

Açıklamada, müşterilere alternatif sistemlerini devreye almaları tavsiye edilirken, teknik destek kanallarında da aksaklıklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Vladimir Bölge Valisi Aleksandr Avdeyev de bölgedeki altyapıya yönelik saldırı nedeniyle yangın çıktığını ve yaklaşık 5 bin kişiye elektrik sağlayan iki trafo merkezinin devre dışı kaldığını duyurdu.

YANDEX'E PEŞ PEŞE İHA SALDIRILARI

Yandex, 8 Ekim'de Ryazan bölgesindeki Sasovo veri merkezinin, 9 Ekim'de ise Kaluga bölgesindeki veri merkezinin İHA saldırılarında hasar gördüğünü, Sasovo'daki tesisin faaliyetlerinin tamamen durduğunu, Kaluga'daki tesisin ise altyapısının bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini açıklamıştı.

Bu haberde kullanılan tüm fotoğraflar Arşiv fotoğraflardır.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Yandex İHA saldırı veri merkezi
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