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Bu trendi gören bir daha bakıyor! İç çamaşırlarının kıyafetlerden görünmesi modası yeniden ortaya çıktı

26.08.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pantolonların, eteklerin ya da şortların üst kısmından iç çamaşırının gözükmesi daha çok erkeklerin uyguladığı bir modaydı. Özellikle düşük bel pantolonların üst kısmında boxerların lastiklerinin gözükmesi popülerdi. Paris Hilton sayesinde bu moda akımı kadınları da etkisi altına aldı. 2020 yılında popüler hale gelen akım 2021 yılına gelindiğinde yeniden kendisini gösterdi.

Bu trendi gören bir daha bakıyor! İç çamaşırlarının kıyafetlerden görünmesi modası yeniden ortaya çıktı

Kadife eşofman takımları ve düşük belli kot pantolonlarla beraber modada 90’lar esintisi yaşanmıştı. 2021 yılında aslında çok uzun yıllar geçmemesine rağmen etkisini kaybeden moda akımları yeniden sosyal medyadaki yerini aldı.

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Paris Hilton, moda dünyasına yön veren isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle 2000’li yılların başında Paris Hilton’un kıyafetlerinin içinden gözüken iç çamaşırı görüntüsü büyük bir merak uyandırmıştı.

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Son dönemde sosyal medyada popüler olan bu akım ünlü isimleri de etkisi altına aldı. Bella Hadid ve Maura Higgins gibi isimler, pantolon ve elbiselerinden iç çamaşırının iplerini gösterecek şekilde kombinler yapıyor.

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‘Balina kuyruğu’ adı verilen bu görünüm ünlü markaların defilelerinde de yerini aldı. Günümüzde bu görüntüye daha çok sosyal medyada rastlayacağız.

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sosyal medya
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