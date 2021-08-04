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Sıradışı TikTok trendi! ‘Donmuş bal’ akımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı

04.08.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın hayatın her alanında kendini göstermesiyle beraber yeni akımlar oluşmaya başladı. Instagram ve Twitter’ın ardından kısa sürede popülerliğe kavuşan TikTok uygulaması özellikle yeni akımların başlangıcı olma özelliği taşıyor. Son günlerde TikTok’ta başlatılan ‘donmuş bal yeme’ akımına milyonlarca kişi katıldı. Uzman isimler ise akıma katılanları uyardı.

Sıradışı TikTok trendi! ‘Donmuş bal’ akımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı

TikTok’taki akıllı yaşam tüyolarını içeren videoları pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişi bu tüyoları denediği videoları kendi hesaplarından paylaşıyor hatta arkadaşlarını ‘meydan okumaya’ davet ederek onlarında denemesini sağlıyor. Son dönemde popüler video paylaşım uygulamasında ‘donmuş bal yeme’ akımı başladı. TikTok kullanıcılarının donmuş bal yediği videolar için uzmanlar ‘Mide hasarına neden olabilir’ uyarısını yaptı. 100 gram balda 82 gram şeker bulunduğunun altını çizen diyetisyenler birden şeker yüklemesinin sağlık açısından zararlı olduğunu ifade etti.

MİLYONLARCA KİŞİ DENEDİ

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‘Frozen honey (Donmuş bal)’ etiketine kısa sürede 630 milyon yorum ve video geldi. Hatta Bir TikTok kullanıcısı akımın sınırlarını zorlayarak donmuş mısır şurubuyla da aynı videoyu çekti. Akımı deneyen bazı kullanıcılar çok lezzetli olduğu söylerken bazıları ise görüntünün iğrenç olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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