Bu tür yemeklerden hoşlanıyorsanız küçük bir psikopat olabilirsiniz!

Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, kanıtın hala az olduğu gerçeğine rağmen, tat tercihleri ile kişilik arasında bir bağ kuruldu. Bu nedenle daha fazla araştırma gerekli olduğu kesin.

Kocanız, eşiniz, sevgiliniz veya arkadaşınız acı yiyecek ve içecek seviyorsa hemen psikopat damgasını yapıştırmayın, bu yemek tercihi yetiştirilme biçimine de bağlı olabilir. Yapılan araştırmalar sonucu acı tat severlerin eğilimli oldukları psikolojik özellikler şunlar olabilir; Makyavelizm (amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın mübah olması), Yunanca ‘ruhun acı çekmesi’nden türeyen Psikopatlık, Mazoşizm (acı çekmekten…) ve Sadizm (…acı vermekten hoşlanmak).



