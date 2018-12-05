YEMEK

Bu tür yemeklerden hoşlanıyorsanız küçük bir psikopat olabilirsiniz!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.12.2018 15:19 | Son Güncelleme

Appetite isimli bir araştırma dergisinde, insanların yemek tercihlerini inceleyen ve kişilik testleri sunan bir çalışma yayınlandı. Çalışma sonuçlarına göre; acı yemeyi ve içmeyi seven insanların psikopatik ve sadist özelliklere sahip olma olasılığının yüksek olduğu ortaya çıktı. Aramızda acıseverler varsa bir adım öne çıksın lütfen :)

Bu tür yemeklerden hoşlanıyorsanız küçük bir psikopat olabilirsiniz!

Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, kanıtın hala az olduğu gerçeğine rağmen, tat tercihleri ile kişilik arasında bir bağ kuruldu. Bu nedenle daha fazla araştırma gerekli olduğu kesin.

acı biber,

Kocanız, eşiniz, sevgiliniz veya arkadaşınız acı yiyecek ve içecek seviyorsa hemen psikopat damgasını yapıştırmayın, bu yemek tercihi yetiştirilme biçimine de bağlı olabilir. Yapılan araştırmalar sonucu acı tat severlerin eğilimli oldukları psikolojik özellikler şunlar olabilir; Makyavelizm (amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın mübah olması), Yunanca ‘ruhun acı çekmesi’nden türeyen Psikopatlık, Mazoşizm (acı çekmekten…) ve Sadizm (…acı vermekten hoşlanmak).

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Anahtar Kelimeler:
acı tatlar yemek ve psikoloji

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