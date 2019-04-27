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'Bu türlerin neresindeyiz, karar veremedim'

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EĞLENCE  | 27.04.2019 23:09 | Son Güncelleme

Ufuk Beydemir ve Melis Danişmend, Kent FM ve Mynet işbirliğiyle hazırlanan 101.4 Saatlik Arka Koltuk King Size programında Metehan Mert Çakır'ın konukları oldu.

'Bu türlerin neresindeyiz, karar veremedim'

İşte ikilinin yaptığı açıklamalar:

Ankara'dan ayaklarının tozuyla gelen ikili "Ankara'da insanlar bizlere çok ilgi gösterdi."

Ufuk Beydemir, programa gelen sanatçıların çeşitliliğini anlatan Çakır'a "Biz bu türlerin neresindeyiz, karar veremedim" dedi.

Programda spor konusunda da yetenekli olduğundan dem vuran Beydemir, spor kariyerinden de söz etti.

Buna istinaden Melis Danişmend "Ben de birçok sporla uğraştım ama benimki biraz maymun iştahlılık oldu." şeklinde esprili bir cevap verdi.

İkili programda birlikte seslendirdikleri "Hırka Kokusu" isimli şarkıyı da söyledi.

NEREDEN DENK GELDİ BU BİRLİKTELİK?

Melis Danişmend: "Aslında bir sesi dinlediğinizde hissedersiniz ya, ben de Ufuk'un sesini dinlediğimde şarkı söylemek istediğimi hissettim."

Ne dinliyorsun sorusuna Beydemir: "90'lar sevdalısıyım ve 70'ler saykodeliliği de var. 2000'lere daha yeni yeni gelmeye başladım."

Danişmend: "Bir çok şeyde boşvermişlik ve sallamamak kısmı acayip bir ferahlık hissettiriyor, büyük ve ilginç bir hediye gibi geliyor."

'ÜMİDİMİZİ KAYBETMEMEMİZ GEREKLİ'

Hayatla ilgili kafa karışıklıklarıyla ilgili Danişmend "Ümitsizliğe kapılmamaları konusunda gençleri uyarıyorum. Ben de sizlerin olduğu noktalardaydım diyorum. Ümidimizi kaybetmememiz gerekli."

Melis Danişmend: "Ufuk'la beraber bir turne gerçekleştiriyoruz. Ortalama 25 şarkılık bir turne. Ufuk benden 6 şarkı kadarını gitarla çalabiliyor.

Ses markası konusuna da değinen Danişmend "Ben seviyorum ve enstrümansız da bir şeyler gerçekleştirmek zevkli oluyor. Hatta bir albümümde acapella bir şarkım da var."

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arka koltuk king size 101saat
 

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