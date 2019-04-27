İşte ikilinin yaptığı açıklamalar:

Ankara'dan ayaklarının tozuyla gelen ikili "Ankara'da insanlar bizlere çok ilgi gösterdi."

Ufuk Beydemir, programa gelen sanatçıların çeşitliliğini anlatan Çakır'a "Biz bu türlerin neresindeyiz, karar veremedim" dedi.

Programda spor konusunda da yetenekli olduğundan dem vuran Beydemir, spor kariyerinden de söz etti.

Buna istinaden Melis Danişmend "Ben de birçok sporla uğraştım ama benimki biraz maymun iştahlılık oldu." şeklinde esprili bir cevap verdi.

İkili programda birlikte seslendirdikleri "Hırka Kokusu" isimli şarkıyı da söyledi.

NEREDEN DENK GELDİ BU BİRLİKTELİK?



Melis Danişmend: "Aslında bir sesi dinlediğinizde hissedersiniz ya, ben de Ufuk'un sesini dinlediğimde şarkı söylemek istediğimi hissettim."

Ne dinliyorsun sorusuna Beydemir: "90'lar sevdalısıyım ve 70'ler saykodeliliği de var. 2000'lere daha yeni yeni gelmeye başladım."

Danişmend: "Bir çok şeyde boşvermişlik ve sallamamak kısmı acayip bir ferahlık hissettiriyor, büyük ve ilginç bir hediye gibi geliyor."