 Bu turşuyu yapan kış boyu rahat edecek! Suyuna ekmek banmalık biber turşusu

Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar sofraya çıkarabileceğiniz domatesli kıl biber turşusunun yapımı da oldukça pratik. İşte ölçüleri ve adım adım hazırlanışı...

DOMATESLİ KIL BİBER TURŞUSU İÇİN MALZEMELER

1 kilogram kıl biber

2 kilogram etli, salçalık domates

Yarım bağ maydanoz

3 baş sarımsak

1 su bardağı üzüm sirkesi

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

1,5 yemek kaşığı kaya tuzu

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı toz biber

Üzüm sirkesi yerine tercihe göre elma sirkesi de kullanılabilir. Sarımsak miktarı ise damak zevkine göre azaltılabilir.

DOMATESLİ KIL BİBER TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle kıl biberleri ve domatesleri güzelce yıkayın. Domatesleri doğrayın, maydanozu ince ince kıyın ve sarımsakları ayıklayarak hazırlayın.

Geniş bir tencereye 1 su bardağı sirke, 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı suyu alın. Ardından 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu ve 1 yemek kaşığı şekeri ekleyerek karıştırın.

Karışımı ocağa alın ve kaynamaya bırakın.

BİBERLERİ FAZLA PİŞİRMEYİN

Sirkeli karışım kaynamaya başladığında doğranmış kıl biberleri tencereye ekleyin. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri biberleri uzun süre pişirmemek.

Biberleri harlı ateşte yalnızca birkaç dakika, renkleri hafifçe değişene kadar pişirin. Biberlerin tamamen yumuşayıp dağılmaması gerekiyor çünkü domatesler eklendikten sonra pişirme işlemi bir süre daha devam edecek.

Rengi dönen biberlerin üzerine sarımsakları ilave edin ve karıştırın. Ardından doğradığınız salçalık domatesleri tencereye ekleyin.

KIVAMININ PÜF NOKTASI: 1 KAŞIK TOZ BİBER

Tarifin önemli püf noktalarından biri de domateslerle birlikte 1 yemek kaşığı toz biber eklemek. Toz biber, turşunun domatesli suyunun daha kıvamlı bir hale gelmesine yardımcı oluyor.

Böylece ortaya yalnızca taneleri tüketilen klasik bir turşu değil, suyuna ekmek banarak da yiyebileceğiniz meze kıvamında bir lezzet çıkıyor.

Domatesler yumuşayıp karışım kıvam almaya başladığında ince doğranmış yarım bağ maydanozu ekleyin. Birkaç kez karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın.

SICAK SICAK KAVANOZLARA DOLDURUN

Hazırlanan karışımı bekletmeden sıcak halde kavanozlara paylaştırın. Kavanozların önceden iyice yıkanmış, kaynar suda bekletilmiş ve tamamen kurutulmuş olması önemli. Kavanoz ağızlarında sos veya sebze kalıntısı kalması kapağın düzgün kapanmasını engelleyebileceğinden, kapakları kapatmadan önce kenarlarını temiz bir peçeteyle silin. Ardından kapakları sıkıca kapatın ve kavanozları oda sıcaklığında soğumaya bırakın.