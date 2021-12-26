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Bu tüyolarla un kavurmak çok kolay! Kavrulan unun topaklanmasını önlemek için neler yapılabilir?

26.12.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle soğuk kış günlerinde sıkça pişen sıcacık çorbalar için topaklanmayan un kavurmak bu yöntemlerle çok kolay! Yalnızca çorbalarda değil, beşamel soslarda, muhallebilerde, pudinglerde ve yaptığınız diğer farklı yemeklerde un kavurmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Hemencecik topaklanan un sorunundan kurtulmak isteyenler için detaylar yazımızda.

Bu tüyolarla un kavurmak çok kolay! Kavrulan unun topaklanmasını önlemek için neler yapılabilir?

Un, buğday tanelerinin ya da mısır, pirinç, patates, nohut gibi besinlerin öğütülmesi ile elde edilen ve içerisinde demir, çinko, kalsiyum gibi mineralleri de barındıran bir malzeme. Hemen her türlü yemeğe giren unu kavururken zaman zaman topaklanmasını önleyemeyebilirsiniz. Unu istediğiniz renge dönüşene kadar kavurup üzerine kullanacağınız suyu ya da sütü ekledikten sonra istemediğiniz görüntülerle karşılaşmamanız için birkaç püf noktası hazırladık. Gelin, hep beraber topaklanmayan un için neler yapılabilir, inceleyelim.

UNU ELEYEREK DÖKÜN

Unu elek ile eleyerek dökmeniz kavrulurken topaklanmasına engel olabilir.

KAŞIK YA DA SPATULA KULLANARAK KARIŞTIRMAYIN

Unu özellikle kaşık ya da spatula gibi mutfak gereçleri ile değil, çırpıcı ile karıştırmaya özen göstermelisiniz. Çırpıcı yardımıyla daha homojen bir karışım elde edeceğiniz için topaklanmanın önüne kolayca geçebilirsiniz.

KULLANDIĞINIZ SIVILARIN SOĞUK OLMASINA DİKKAT EDİN

Unu kavurduktan sonra içine ekleyeceğiniz süt ya da su gibi sıvıların soğuk olmasına da özellikle dikkat etmelisiniz. Sıcak sıvılar daima unun topaklanmasına neden olur.

HIZLI KARIŞTIRMAYI UNUTMAYIN

Diğer bir faktör ise sıvıyı eklerken mümkün olduğunca hızlı karıştırmak. Hızlı bir şekilde karıştırarak unun topaklanmasına büyük ölçüde engel olabilirsiniz.

SIVILARI HIZLI DÖKMEYİN

Aynı zamanda, unu kavurduktan sonra üzerine dökeceğiniz sütü ya da suyu eklerken çok hızlı şekilde değil, yavaşça dökmeye özen göstermelisiniz. Sıvıları hızlı dökerken aynı anda unun topaklanmasına engel olamayabilirsiniz.

TOPAKLANAN UN NASIL AÇILIR?

Tüm bu ipuçlarını denediniz ancak yine de kavurduğunuz unun topaklanmasına engel olamadınız mı? Topaklanan unun açılması için eklediğiniz sıvıdan yavaşça biraz daha ekleyip çırpıcı ile hızlı bir şekilde karıştırmayı deneyebilirsiniz. Bir blender kullanmak da topaklanan unun açılması için size yardımcı olabilir.

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