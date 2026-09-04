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Bu ülkede erkek nüfusu azalınca kadınlar 'saatlik koca' kiralamaya başladı

Avrupa’nın Baltık ülkelerinden Letonya’da kadın ve erkek nüfusu arasındaki dikkat çekici fark, günlük yaşamda sıra dışı bir hizmetin yaygınlaşmasına neden oldu. Ülkede erkek nüfusunun kadınlara oranla daha düşük olmasıyla birlikte, ev işlerinde yardıma ihtiyaç duyan kadınların yararlanabildiği “saatlik koca” hizmetlerine ilginin arttığı belirtiliyor.

Bu ülkede erkek nüfusu azalınca kadınlar 'saatlik koca' kiralamaya başladı
Gökçen Kökden

Eurostat'ın yakın tarihli verilerine göre Letonya'da kadınların sayısı erkeklerden yüzde 15,5 daha fazla. Bu farkın Avrupa Birliği ortalamasının üç katından fazla olduğu belirtiliyor. İleri yaşlarda ise aradaki fark çok daha belirgin hale geliyor. World Atlas tarafından aktarılan verilere göre 65 yaşın üzerindeki Letonya nüfusunda kadınların sayısı erkeklerin yaklaşık iki katına ulaşıyor.

Ülkedeki bu demografik tablo yalnızca nüfus istatistiklerine değil, sosyal hayata da yansıyor.

'ARKADAŞLARIM YURT DIŞINA GİDİP SEVGİLİ BULDU'

Bu ülkede erkek nüfusu azalınca kadınlar saatlik koca kiralamaya başladı 1

Festivallerde çalışan Dania isimli bekar bir kadın, iş arkadaşlarının yüzde 98'inin kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Kadınlarla çalışmakta herhangi bir sorun olmadığını belirten Dania, ancak sosyal ortamın daha dengeli olması için sohbet edebileceği veya flört edebileceği daha fazla erkek olmasını istediğini ifade etti.

Dania'nın arkadaşı Zane ise ülkedeki durumu anlatırken arkadaşlarının yurt dışına giderek kendilerine erkek arkadaş bulduklarını söyledi. Ancak ülkede dikkat çeken yeni hizmetin doğrudan flört veya romantik ilişki amacı taşımaması önemli bir ayrıntı.

'SAATLİK KOCA' HİZMETİNE İLGİ ARTIYOR

Bu ülkede erkek nüfusu azalınca kadınlar saatlik koca kiralamaya başladı 2

Letonya'da kadınların evde yapılması gereken tamirat ve montaj işleri için yararlanabildiği “bir saatliğine koca” olarak adlandırılan hizmetler bulunuyor.

Bu alanda hizmet veren platformlardan biri Komanda24. Platform üzerinden birkaç euro karşılığında “altın elli erkekler” olarak tanıtılan ustalardan yardım alınabiliyor. Hizmet kapsamında tesisat ve marangozluk işlerinden çeşitli ev tamiratlarına ve televizyonun duvara monte edilmesine kadar farklı işler gerçekleştiriliyor.

Remontdarbi.lv isimli hizmette de internet veya telefon üzerinden “bir saatliğine koca” çağrılabiliyor. Haberde aktarılan bilgilere göre talep oluşturulduktan sonra görevli yaklaşık bir saat içerisinde adrese gelebiliyor. Gelen ustalar duvar boyama, perde tamiri ve evde bekleyen diğer küçük işleri gerçekleştirebiliyor.

Böylece “saatlik koca” ifadesi dikkat çekici bir pazarlama adı olarak kullanılsa da sunulan hizmetin temelinde ev bakım ve tamirat işleri için usta kiralamak bulunuyor.

ERKEKLERİN YAŞAM SÜRESİ DAHA DÜŞÜK

Bu ülkede erkek nüfusu azalınca kadınlar saatlik koca kiralamaya başladı 3

Letonya'daki kadın-erkek nüfusu arasındaki büyük farkın nedenlerinden biri olarak erkeklerin yaşam beklentisinin daha düşük olması gösteriliyor.

Uzman değerlendirmelerinde sağlık sorunları ve yaşam tarzı tercihlerinin bu farkta rol oynadığı belirtiliyor.

World Atlas'ın aktardığı verilere göre ülkedeki erkeklerin sigara içme oranı kadınlardan yaklaşık üç kat daha yüksek. Erkeklerin yüzde 31'i sigara kullanırken kadınlarda bu oran yüzde 10 seviyesinde. Fazla kilo ve obezite oranlarında da erkekler önde. Erkeklerin yüzde 62'sinin fazla kilolu veya obez olduğu belirtilirken kadınlarda bu oran yüzde 57 olarak aktarılıyor.

Bu gibi sağlık ve yaşam tarzı faktörlerinin erkeklerdeki daha düşük yaşam beklentisine ve dolayısıyla özellikle ileri yaşlardaki nüfus dengesizliğine katkıda bulunduğu değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Letonya nüfus
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