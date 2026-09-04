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İlçeye 2 kruvaziyer yanaştı: 2 bin 484 turist sokaklara akın etti

Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyer, 2 bin 484 turist getirdi.

İlçeye 2 kruvaziyer yanaştı: 2 bin 484 turist sokaklara akın etti

Bahama bayraklı 233 metre uzunluğundaki "Silver Nova" ve Malta bayraklı 264 metrelik "Marella Discovery" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Santorini Limanı'ndan gelen ve ağırlıklı olarak ABD'li yolcuların bulunduğu "Silver Nova"da 691 yolcu ile 530 personel bulunduğu belirtildi.

İlçeye 2 kruvaziyer yanaştı: 2 bin 484 turist sokaklara akın etti 1

Geminin Patmos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Thira Limanı'ndan gelen ve ağırlıklı olarak İngiliz turistleri taşıyan "Marella Discovery"de ise 1793 yolcu ile 726 personel bulunuyor.

Geminin bir sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı belirtildi.

Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum gemi
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