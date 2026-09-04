İlk kez MWC 2026'da gösterilmişti: Bu telefonda alışılmadık bir özellik var!

Dayanıklı akıllı telefonlar genellikle suya, toza ve darbelere karşı dayanıklılıklarıyla öne çıkıyor. RugOne'ın Xsnap 7 Pro modeli ise bunlara farklı bir özellik daha eklemiş durumda. Zira telefonun arkasında bulunan üç kameradan biri gövdeden tamamen çıkarılabiliyor ve bağımsız bir aksiyon kamerası olarak kullanılabiliyor.

İlk kez MWC 2026'da gösterilen Xsnap 7 Pro'nun 7 Eylül'de Kickstarter üzerinden sınırlı sayıda 799 euro (yaklaşık 930 dolar) fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihazın küresel satışının ise ekim ayında 999 dolar fiyatla başlaması planlanıyor.

ÇIKARILABİLİR KAMERA 2.7K VİDEO KAYDEDİYOR

Xsnap 7 Pro'nun çıkarılabilir kamera modülü, 133 derecelik ultra geniş görüş açısına sahip lensiyle 2.7K çözünürlükte 30 fps'ye kadar video kaydedebiliyor.

Bu açıdan 4K video kaydı yapabilen DJI Osmo Nano ve Insta360 Go Ultra gibi bağımsız aksiyon kameralarının gerisinde kalıyor.

RugOne'a göre kamerada görüntüdeki bozulmaları azaltarak nesnelerin daha doğal görünmesini sağlayan düzeltme algoritmaları bulunuyor. Yazılımsal görüntü sabitleme sistemi ise kamera 360 derece çevrildiğinde bile görüntünün daha akıcı kalmasına yardımcı oluyor.



5 METRE DERİNLİKTE KULLANILABİLİYOR

Çıkarılabilir kameranın kendi bataryasıyla 40 dakikaya kadar kayıt yapabildiği belirtiliyor.

Kamera, telefonun 9.300 mAh kapasiteli bataryası kullanılarak tekrar tekrar şarj edildiğinde toplam kayıt süresinin 800 dakikaya kadar çıkarılabileceği ifade ediliyor.

Kamerada ayrıca 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bu alanın sekiz saate kadar 1080p video depolayabildiği belirtilirken, kamera telefona her takıldığında kayıtlar Xsnap 7 Pro'nun 512 GB'lık depolama alanına aktarılabiliyor.

Kamera su altında 5 metre derinliğe kadar kullanılabiliyor. Telefonun kendisi ise 2 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık sunuyor.

IP68 VE IP69K SERTİFİKALARINA SAHİP

Xsnap 7 Pro, IP68 ve IP69K dayanıklılık derecelerine sahip. Buna göre telefon güçlü su püskürtmelerine karşı dayanabiliyor ve 30 dakikaya kadar tamamen su altında kalabiliyor.

Cihazın donanım tarafında MediaTek Dimensity 8400 5G işlemci ve 12 GB RAM bulunuyor.

Telefon kutudan Android 16 ile çıkarken, üretici Android 20'ye kadar işletim sistemi yükseltmesi sözü veriyor.

Xsnap 7 Pro'da ayrıca 6,67 inç büyüklüğünde 120 Hz AMOLED ekran yer alıyor. Telefonun ekranı, çıkarılabilir kamera için yaklaşık 49 metre mesafeye kadar kablosuz ön izleme ekranı olarak da kullanılabiliyor.

Kamera sisteminin geri kalanında ön tarafta 32 MP selfie kamerası, arka tarafta görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana kamera ve kızılötesi LED'lerle desteklenen 64 MP gece görüş kamerası bulunuyor.

(Kaynak: The Verge)