Bu ülkede her şey garip! Zekaları tuhaflıklarından geliyor

Küçük ve zeki insanların yaşadığı, teknoloji ve elektronik denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden birisi olan Japonya'yı anlamanın neden bu kadar zor olduğunu gösteren 19 fotoğrafı sizler için derledik. İşte 127 milyon insanın yaşadığı, Doğu Asya'da bir ada ülkesi olan Japonya'da günlük hayat ve ilginç kurallar...

1. “Human Uber” uygulaması sayesinde insanlar başka birinin vücudunu kullanarak etkinliklere uzaktan katılabiliyorlar.

2. Japonya'daki bazı metrolarda bisikletinizi taşımanızı kolaylaştıran bölümler var.

3. Ghibli Müzesi'nden alınan bu biletler, farklı Ghibli filmlerinden alınan karelerden oluşuyor.

4. Güneş enerjili Robot Kurtlar, Japon çiftçilerin mahsullerini koruyor.

5. Japonya'daki süt bardaklarında hem sağ ellerini kullananlar için hem sol elini kullananlar için sütü kolaylıkla dökebileceğiniz bölmeler var.

6. Bu ülkede bazı restoranlar gerçekten garip. Garsonlar bu restoranda müşterileri görmeden hizmet ediyor.

7. Japonya'nın Narita Havaalanı'ndaki bir tabelada İngilizce “Japonya'ya hoş geldiniz.” yazarken aynı tabelada Japonca “Tekrar hoş geldiniz.” yazıyor.

8. Geodude, Japonya'daki Iwate Bölgesi'nin büyükelçisi seçildi. (Geodude, bir pokemon.)

9. Japonya'da bazı taksilerde, sürücünün yavaşlamasını istediğinizde basabileceğiniz özel bir düğme var.

10. Buradaki hızlı trenler kusursuz bir şekilde, hiçbir sarsıntı olmadan ilerliyor.

11. Japonya'daki bazı fırınlarındaki ödeme makineleri, ürünleri tanıyabiliyor ve siparişin toplam maliyetini otomatik olarak hesaplıyor.

12. Japonya'daki havaalanları, yolcuların bavullarını kolayca bulabilmeleri için onları renklerine göre düzenler.

13. Mağaza vitrinlerine genellikle yakından tanıdığımız figürlerin dikkat çekici kıyafetler giydirilmiş maketleri bulunur.

14. Tokyo'daki bazı kafelerde her müşterinin tezgahta işgal edebileceği alan işaretlerle belirlenmiş.

15. İşten çıkmış Japon çalışanlar.

16. Kapibaralar için yapılmış bir kaplıca. Japonlar onları seviyor.

17. Japonya'daki Musashino Atık Fabrikası'nda, insanların işlenmekte olan çöpleri izleyebileceği bir restoran var.

18. Nara Şehri tam anlamıyla geyik istilası altında.

19. Japon havaalanlarında taksiler yolcu kapma yarışına girmiyor, muazzam bir şekilde sıra oluyorlar.





