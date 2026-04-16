Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bu ülkeler yatırım yapmak için Türkiye'ye akın ediyor! Zirvedeki ülke şaşırttı

Türkiye’ye yılın ilk iki ayında 1,5 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. YASED verilerine göre en fazla yatırım yapan ülke şaşırttı.

Bu ülkeler yatırım yapmak için Türkiye'ye akın ediyor! Zirvedeki ülke şaşırttı
Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişleri yılın ilk iki ayında 1,5 milyar dolara ulaştı. YASED tarafından açıklanan verilere göre yatırım akışı hız kesmeden devam ederken, en çok yatırım yapan ülkeler de belli oldu.

Şubat ayında Türkiye’ye 780 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Yatırımların önemli bir kısmı sermaye girişleri ve borçlanma araçları üzerinden sağlandı.

Bu ülkeler yatırım yapmak için Türkiye ye akın ediyor! Zirvedeki ülke şaşırttı 1

EN ÇOK YATIRIM YAPAN ÜLKELER

Yılın ilk iki ayında Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülke 198 milyon dolar ile Almanya oldu. Almanya’yı Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Şubat ayında ise BAE, Singapur ve ABD öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Bu ülkeler yatırım yapmak için Türkiye ye akın ediyor! Zirvedeki ülke şaşırttı 2

SEKTÖRLERDE TİCARET VE TEKNOLOJİ ÖNDE

Yatırımlarda en fazla payı toptan ve perakende ticaret ile elektronik imalatı alırken, bilgi ve iletişim sektörü de dikkat çeken alanlardan biri oldu.

Bu ülkeler yatırım yapmak için Türkiye ye akın ediyor! Zirvedeki ülke şaşırttı 3

Verilere göre Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye’ye gelen yatırımlarda yıllardır olduğu gibi yine en büyük payı almaya devam etti.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ülke yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.