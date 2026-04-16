Bu ülkeler yatırım yapmak için Türkiye'ye akın ediyor! Zirvedeki ülke şaşırttı

Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişleri yılın ilk iki ayında 1,5 milyar dolara ulaştı. YASED tarafından açıklanan verilere göre yatırım akışı hız kesmeden devam ederken, en çok yatırım yapan ülkeler de belli oldu.

Şubat ayında Türkiye’ye 780 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Yatırımların önemli bir kısmı sermaye girişleri ve borçlanma araçları üzerinden sağlandı.

EN ÇOK YATIRIM YAPAN ÜLKELER

Yılın ilk iki ayında Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülke 198 milyon dolar ile Almanya oldu. Almanya’yı Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Şubat ayında ise BAE, Singapur ve ABD öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

SEKTÖRLERDE TİCARET VE TEKNOLOJİ ÖNDE

Yatırımlarda en fazla payı toptan ve perakende ticaret ile elektronik imalatı alırken, bilgi ve iletişim sektörü de dikkat çeken alanlardan biri oldu.

Verilere göre Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye’ye gelen yatırımlarda yıllardır olduğu gibi yine en büyük payı almaya devam etti.