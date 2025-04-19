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Bu ülkeye giderseniz dikkat edin! Buraların fotoğraflarını çekenlere hapis ve para cezası! Yasa yürürlüğe girdi

Polonya Savunma Bakanlığı, ülkede yaklaşık 25 bin yapı, tesis, cihaz ve alan koruma altına aldı. Belirlenen bölgelerin fotoğrafını çekenlere hapis ve para cezası verilecek.

Bu ülkeye giderseniz dikkat edin! Buraların fotoğraflarını çekenlere hapis ve para cezası! Yasa yürürlüğe girdi
Jale Uslu

Polonya’da çıkarılan yeni bir yasa, belirli kamuya açık yapıların fotoğraflanmasını yasakladı.

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Polonya Savunma Bakanlığı, ülke genelindeki kritik altyapı tesislerinin fotoğraflanmasına ve filme alınmasına ilişkin kuralları içeren yeni bir kararnamede yaklaşık 25 bin yapı, tesis, cihaz ve alan koruma altına alındı.

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HAPİS CEZASI BİLE VAR!

arti49'un haberine göre, Polonya’da ulusal savunma ve casuslukla mücadele yasasında yapılan değişikliklerin bir parçası olarak 17 Nisan 2025’te yürürlüğe girecek olan yasa kapsamında fotoğraf çekenlere telefon ya da kameralarına el konulmasının yanı sıra, ağır vakalarda 4600 Euro'ya kadar para cezası ya da beş ila 30 gün arası hapis cezasısı verilecek.

Yasak kapsamındaki yerler ise şöyle:

Askeri bölgeler
Köprü ve tüneller
Demiryolları, trenler
Havalimanları ile deniz limanları
Postaneler ve enerji üretim tesisleri
Hükümet binaları ve Merkez Bankası'na ait mülkler

Film yapımcıları ve profesyonel fotoğrafçılar, itfaiye kurtarma operasyonları, basın toplantılarının ve röportajların kayda alınması ile yabancı delegasyonların imza törenlerinin belgelenmesi gibi durumlar istisna olacak.

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RUS CASUSLARDAN KORUNMAK İÇİN

Bu yasayla özellikle Rusya kaynaklı düşman casusluk faaliyetlerine karşı kendini korumayı hedefliyor. Resmi açıklamalarda, bu yasa ile “uluslararası istikrarsızlık ortamında kritik altyapının dış gözlemcilere karşı daha fazla korunmasının amaçlandığı” belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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