Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bu uygulamayla Whatsapp’ta istediğiniz kişinin mesajını okuyabilirsiniz!

Bu uygulamayla Whatsapp’ta istediğiniz kişinin mesajını okuyabilirsiniz!

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

%100 Çalışan Whatsapp casus uygulamaları gerçekten çalışıyor mu? Youtube’da yer alan Webtekno kanalı ücretli Whatsapp casus uygulamalarından bir tanesini satın alıp, denedi.

Bu uygulamayla Whatsapp’ta istediğiniz kişinin mesajını okuyabilirsiniz!

Herkesin merak ettiği Whatsapp casus uygulamaları, Youtube’da yer alan Webtekno kanalının radarına takıldı. Kişisel bilgilerimizin çoğunun yer aldığı telefonumuz ne kadar güvenli?

Normal şartlar altında telefonunuzun şifresini bilmeyen birinin bu bilgilere ulaşması çok daha zor bir durum. Hatta ulaşsa bile siz ortamda bulunmadığınız sürece bu bilgilere erişebiliyor. Tabii ki telefonunuza bir uygulama kurup bu bilgileri çok uzun bir süre görme ihtimali de mevcut.

HER HAREKETİ GÖREBİLİYORSUNUZ!

Videoda incelediğimiz uygulama aracılığıyla belirlediğiniz kişinin bilgilerine ulaşmakla kalmıyorsunuz, telefon üzerinden gerçekleştirdiği her hareketi de görebiliyorsunuz. Başka bir deyişle yalnızca telefon numaraları ya da kişisel bilgilerine ulaşmakla kalmayıp WhatsApp üzerinden kiminle mesajlaştığını da görebiliyorsunuz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
Böylesini görmediniz! Türk Youtuber’dan inanılmaz icatBöylesini görmediniz! Türk Youtuber’dan inanılmaz icat
Rüyada deve görmek ne anlama gelir?Rüyada deve görmek ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
%100 Çalışan Whatsapp casus uygulamaları , casus uygulaması,

En Çok Okunan Trend Haberler

Corona virüsünün çaresi Kur'an-ı Kerim’de yazıyor mu?

Corona virüsünün çaresi Kur'an-ı Kerim’de yazıyor mu?

Komediyse komedi, maceraysa macera: Dwayne Johnson filmleri

Komediyse komedi, maceraysa macera: Dwayne Johnson filmleri

Beklenen oldu! Ahmet Kaya filmi vizyona giremiyor

Beklenen oldu! Ahmet Kaya filmi vizyona giremiyor

Akademi'den dev hata: Yanlışlıkla Oscar ödülü kazananları açıkladılar

Akademi'den dev hata: Yanlışlıkla Oscar ödülü kazananları açıkladılar

İlginizi Çekebilir

Rüyada doktor görmek ne anlama gelir?

Rüyada doktor görmek ne anlama gelir?

Klip yaptı; tepki yağdı: Mide bulandırıyorsun

Klip yaptı; tepki yağdı: Mide bulandırıyorsun

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sivas Valisi Salih Ayhan'a güldüren tatil mesajları

Sivas Valisi Salih Ayhan'a güldüren tatil mesajları

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komediyse komedi, maceraysa macera: Dwayne Johnson filmleri

Komediyse komedi, maceraysa macera: Dwayne Johnson filmleri

Corona virüsünün çaresi Kur'an-ı Kerim’de yazıyor mu?

Corona virüsünün çaresi Kur'an-ı Kerim’de yazıyor mu?

'Deli Mi Ne?' isimli Youtuber denizin altında nefes aldıran yeni bir alet icat etti

Böylesini görmediniz! Türk Youtuber’dan inanılmaz icat

İzlerken gözünüz doysun: En İyi Brad Pitt filmleri

İzlerken gözünüz doysun: En İyi Brad Pitt filmleri

BTS, James Corden’ın meşhur “Carpool Karaoke”sine konuk oldu

Beklenen oldu… K-pop grubu o programa katıldı, yer yerinden oynadı!

Her biri ayrı heyecan bombası: En iyi aksiyon filmleri

Her biri ayrı heyecan bombası: En iyi aksiyon filmleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.