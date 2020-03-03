Bu uygulamayla Whatsapp’ta istediğiniz kişinin mesajını okuyabilirsiniz!

Herkesin merak ettiği Whatsapp casus uygulamaları, Youtube’da yer alan Webtekno kanalının radarına takıldı. Kişisel bilgilerimizin çoğunun yer aldığı telefonumuz ne kadar güvenli?

Normal şartlar altında telefonunuzun şifresini bilmeyen birinin bu bilgilere ulaşması çok daha zor bir durum. Hatta ulaşsa bile siz ortamda bulunmadığınız sürece bu bilgilere erişebiliyor. Tabii ki telefonunuza bir uygulama kurup bu bilgileri çok uzun bir süre görme ihtimali de mevcut.

HER HAREKETİ GÖREBİLİYORSUNUZ!

Videoda incelediğimiz uygulama aracılığıyla belirlediğiniz kişinin bilgilerine ulaşmakla kalmıyorsunuz, telefon üzerinden gerçekleştirdiği her hareketi de görebiliyorsunuz. Başka bir deyişle yalnızca telefon numaraları ya da kişisel bilgilerine ulaşmakla kalmayıp WhatsApp üzerinden kiminle mesajlaştığını da görebiliyorsunuz.