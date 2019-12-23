Bu video kafaları karıştırdı! Çocuk hangi yöne sallanıyor?

Tafie online adlı bir Twitter kullanıcısının paylaştığı salıncakta sallanan çocuk videosu sosyal medyayı karıştırdı. Salıncakta sallanan çocuğun kameraya doğru mu yoksa duvara doğru mu sallandığı sorusuna cevap arayan kullanıcılar bir türlü net bir karara varamadı. Peki siz bu videoda ne görüyorsunuz? Çocuk sizce hangi yöne doğru sallanıyor?

İşte kafaları karıştıran o video ve gelen tepkiler...

bu video tartışma konusu olmuş.. çocuk ne tarafa doğru sallanıyor?

kameraya doğru mu, duvara doğru mu? pic.twitter.com/FiYFl0ckz3 — tafie online (@tafieonline) December 22, 2019

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