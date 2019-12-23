Mynet Trend

Bu video kafaları karıştırdı! Çocuk hangi yöne sallanıyor?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Twitter'da paylaşılan bir çocuğun salıncakta sallanırken çekilmiş videosu ortalığı karıştırdı. Peki sizce çocuk hangi yöne doğru sallanıyor? Duvara mı, kameraya mı?

Bu video kafaları karıştırdı! Çocuk hangi yöne sallanıyor?

Tafie online adlı bir Twitter kullanıcısının paylaştığı salıncakta sallanan çocuk videosu sosyal medyayı karıştırdı. Salıncakta sallanan çocuğun kameraya doğru mu yoksa duvara doğru mu sallandığı sorusuna cevap arayan kullanıcılar bir türlü net bir karara varamadı. Peki siz bu videoda ne görüyorsunuz? Çocuk sizce hangi yöne doğru sallanıyor?

İşte kafaları karıştıran o video ve gelen tepkiler...

1.

cocuk-hangi-yonde-donuyor-1

2.

dfgdf

3.

dfhgfh

4.

dgdfg

5.

fbhh

6.

ff

7.

fgfhh

8.

fhfh

9.

fhfhdf

10.

fhftdf

11.

fhgfnj

12.

gfhgf

13.

ghng

14.

gjuyk

15.

khjk

Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise... Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise...
Yürüyen bisiklet yaptılar!Yürüyen bisiklet yaptılar!
'Akşamdan kalma izni' uygulamasına geçtiler!'Akşamdan kalma izni' uygulamasına geçtiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Twitter sosyal medya viral olan paylaşım

En Çok Okunan Trend Haberler

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

Saçları 1,80'lik 'Rapunzel' fenomen oldu!

Saçları 1,80'lik 'Rapunzel' fenomen oldu!

Kapkaççı, gazetecinin 'Neden yaptın' sorusuna ağlayarak bu yanıtı verdi

Kapkaççı, gazetecinin 'Neden yaptın' sorusuna ağlayarak bu yanıtı verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İspanyollar Erik Dalı oynarsa! Muhteşem anlar

İspanyollar Erik Dalı oynarsa! Muhteşem anlar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Elleri ve ayaklarının duruş şeklinden kameraya doğru sallandığı kesin.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürüyen bisiklet yaptılar!

Yürüyen bisiklet yaptılar!

'Akşamdan kalma izni' uygulamasına geçtiler!

'Akşamdan kalma izni' uygulamasına geçtiler!

Yılın en çok indirilen 3. oyununda yeni yıl etkinliği!

Yılın en çok indirilen 3. oyununda yeni yıl etkinliği!

Google, Youtube ve Gmail çökünce sosyal medya coştu!

Google, Youtube ve Gmail çökünce sosyal medya coştu!

Şişko kedi Manggo ile tanışmaya hazır mısınız?

Şişko kedi Manggo ile tanışmaya hazır mısınız?

Kedilerin yüz filtrelerine verdikleri ilginç tepkiler!

Kedilerin yüz filtrelerine verdikleri ilginç tepkiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.