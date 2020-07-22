Bu yasaklar duyan herkesi şaşırtıyor! Öpüşmek ve şarkı söylemek yasaklandı...

Dünyada düzeni sağlamanın en etkili yollarından biri, kurallar koyarak sınırları belirlemek. Bu sayede birçok insan ceza almamak için davranışlarına dikkat ediyor ve yasa dışı eylemlerden uzak duruyor. Ancak bazı ülkelerde öyle yasaklar var ki, bu kuralların hangi ihtiyaç sonucunda ortaya çıktığını ve neden koyulduğunu anlamak epey zor. Siz de dünyanın dört bir yanından en acayip yasakları merak ediyorsanız aşağıdaki listeyi mutlaka inceleyin!

ÜLKELERİN EN ACAYİP YASAKLARI

Yağmur Yağarken Çimleri Sulamak (Kanada)

"Kim böyle gereksiz bir şey yapar ki?" diye düşünmeyin. Demek ki birileri yapmış ki böyle bir kural koyulmuş.

Demir Yolunda Öpüşmek (Fransa)

İnsanların hayatlarını tehlikeye atmalarını önlemek için olsa gerek, Fransa'da demir yolunda öpüşmek kesinlikle yasak. Ama 1 metre ötede bu eylemi gerçekleştirmenizde hiçbir sakınca yok.

Halı Silkelemek (İngiltere)

İngiltere'de komşular arasındaki anlaşmazlıkları önlemeye yönelik olarak koyulan bu yasak, insanların balkondan halı ya da kilim silkelemesini engelliyor. Bu şekilde komşusunu rahatsız edenlere ise ciddi yaptırımlar uygulanabiliyor.