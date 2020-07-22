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Bu yasaklar duyan herkesi şaşırtıyor! Öpüşmek ve şarkı söylemek yasaklandı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Her ülkenin farklı ihtiyaçlara göre ortaya çıkan kuralları ve kanunları var. Peki, dünyanın bazı bölgelerinde banyoda şarkı söylemenin ya da demir yolunda öpüşmenin yasak olduğunu söylesek? Hangi ihtiyacı gidermek için konulduğunu sizin de merak edeceğiniz pek çok kural var. İşte ülkelerin en ilginç yasakları!

Bu yasaklar duyan herkesi şaşırtıyor! Öpüşmek ve şarkı söylemek yasaklandı...

Dünyada düzeni sağlamanın en etkili yollarından biri, kurallar koyarak sınırları belirlemek. Bu sayede birçok insan ceza almamak için davranışlarına dikkat ediyor ve yasa dışı eylemlerden uzak duruyor. Ancak bazı ülkelerde öyle yasaklar var ki, bu kuralların hangi ihtiyaç sonucunda ortaya çıktığını ve neden koyulduğunu anlamak epey zor. Siz de dünyanın dört bir yanından en acayip yasakları merak ediyorsanız aşağıdaki listeyi mutlaka inceleyin!

ÜLKELERİN EN ACAYİP YASAKLARI

Yağmur Yağarken Çimleri Sulamak (Kanada)

"Kim böyle gereksiz bir şey yapar ki?" diye düşünmeyin. Demek ki birileri yapmış ki böyle bir kural koyulmuş.

Demir Yolunda Öpüşmek (Fransa)

İnsanların hayatlarını tehlikeye atmalarını önlemek için olsa gerek, Fransa'da demir yolunda öpüşmek kesinlikle yasak. Ama 1 metre ötede bu eylemi gerçekleştirmenizde hiçbir sakınca yok.

Halı Silkelemek (İngiltere)

İngiltere'de komşular arasındaki anlaşmazlıkları önlemeye yönelik olarak koyulan bu yasak, insanların balkondan halı ya da kilim silkelemesini engelliyor. Bu şekilde komşusunu rahatsız edenlere ise ciddi yaptırımlar uygulanabiliyor.

Banyoda Şarkı Söylemek (Pennsylvania/ABD)

Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda yer alan bu eyalette banyo yaparken şarkı söylemeye izin verilmiyor. Belki bu işte sesi kötü olanların bir parmağı vardır, ne dersiniz?

Buzdolabının Önünde Uyumak (Pennsylvania/ABD)

ABD'nin aynı eyaletinde ilginç bir yasak daha bulunuyor: Buzdolabının kapısı açıkken önünde uyuyamazsınız! Oysa sıcak havalarda iyi bir fikir olabilirdi.

Margarinin Sarı Olması (Kanada)

Kanada'daki bu ilginç yasak da insanlar margarin ile tereyağını karıştırmasın diye koyulmuş.

Yaya Geçidinde Durmak (Çin)

Diyelim ki Çin'e gezmeye gittiniz. Tam yaya geçidinde yürürken telefonunuza bir bildirim geldi ve ne olduğunu merak edip durdunuz, telefonunuza baktınız. Sakın yapmayın! Bu davranışınız nedeniyle para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Tarihi Bölgelerde Topuklu Ayakkabı Giymek (Yunanistan)

Bu yerlerde topuklularla yürümek zor olduğu için midir yoksa tarihi dokuya zarar vermesin diye midir bilinmez ama Yunanistan'da böyle acayip bir yasak var. Üstelik, tarihi yerlere yiyecek ve içecek sokmaya da izin verilmiyor.

Koşu Yapmak (Brundi)

Afrika'nın orta bölgesinde yer alan Brundi'nin koyduğu bu yasak da oldukça ilginç.

Erkeklerin Saçlarını Bağlaması (İran)

İran'da yaşayan erkeklerin saçlarını atkuyruğu şeklinde toplamasına kesinlikle izin verilmiyor.

Zaman Yolculuğu Temalı Filmler (Çin)

Çinliler zamanda yolculuk etmenin hayalini bile kurmasın diye bu konuları işleyen yapımların gösterimi kesinlikle yasak.

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