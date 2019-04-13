Bu yaşlılar gerçekten hastalıkta sağlıkta bir ömür evet demişler!

Herkesin hayalidir mutlu ve sonsuz bir evlilik... Çocukluğumuzdan beri hep mutlu sonla biten masallarla büyümemizdendir belki de bu.. İşte sizin için hazırladığımız bu görseller, sonsuza dek mutlu yaşadılar sözünün vücut bulmuş halleri... Bu çiftlerin gençlik ve yaşlılık halleri sizleri bir kez daha aşka inandırabilir. Hala ilk günkü gibi birbirini seven aşkla bakan bir yastıkta kocamış koca çınarlar...





