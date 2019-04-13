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Bu yaşlılar gerçekten hastalıkta sağlıkta bir ömür evet demişler!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 13.04.2019 10:26 | Son Güncelleme

Boşanmaların arttığı günümüz dünyasında sizin için derlediğimiz bu evli çiftler, gerçekten koca bir ömrü birlikte geçirmişler. Hastalıkta, sağlıkta ölünceye dek evet! diyen bu tatlı çiftlerin evliliklerin ilk halleri ve şimdiki halleri gerçekten yüzünüzde kocaman bir tebessüm oluşturacak.

Bu yaşlılar gerçekten hastalıkta sağlıkta bir ömür evet demişler!

Herkesin hayalidir mutlu ve sonsuz bir evlilik... Çocukluğumuzdan beri hep mutlu sonla biten masallarla büyümemizdendir belki de bu.. İşte sizin için hazırladığımız bu görseller, sonsuza dek mutlu yaşadılar sözünün vücut bulmuş halleri... Bu çiftlerin gençlik ve yaşlılık halleri sizleri bir kez daha aşka inandırabilir. Hala ilk günkü gibi birbirini seven aşkla bakan bir yastıkta kocamış koca çınarlar...

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