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  4. Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı

Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı

21.02.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020'de aşk yaşamaya başlayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çift, 2 Şubat'ta aile arasında nişan töreni yaptı. Dün akşam eğlendikleri mekandan çıkan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oktay, "Nikah ne zaman?" sorusuna, "Şu sıralar işlerimiz çok yoğun. Ağustos ya da Eylül'de nikah olabilir. İstanbul veya Alaçatı'da düğün yapacağız." yanıtını verdi.

Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay, ve Kuruluş: Osman dizisinin Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı.

BU YAZ DÜĞÜN VAR

Birbirine çok yakıştırılan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti,"Nikah ne zaman?" sorusuna, "Şu sıralar işlerimiz çok yoğun. Ağustos ya da eylülde nikah olabilir. İstanbul veya Alaçatı'da düğün yapacağız." yanıtını verdi.

"HANIM NE DİYORSA O!"

Gazetecilerin sorularına içtenlikle yanıt veren Yıldız Çağrı Atiksoy, "Evlilik teklifi nasıl geldi?" sorusuna "Onu söylemem. Çok özel" cevabını verdi. Berk Oktay ise, "Nasıl sustum ama! Hanım ne diyorsa o. Doğru yolu bulmak gerekir" sözleriyle güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy
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