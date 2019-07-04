Bu yazın favori pozu belli oldu: Leggy!

Instagram kraliçesi Kylie Jenner'dan Ellie Brown'a birçok ünlünün bu "Leggy" adlı pozu vermesiyle resmen yeni bir trend başladı.
Havalı ve asi görünen bu pozu vermek kolay gibi görünse de ciddi anlamda iyi bir dengeye sahip olmalısınız.
Bacak ve gövdeyi uzatarak verilen bu mega yassı poz, sosyal medyada popülaritesini artırırken, Khloe Kardashian'ın yanı sıra Aşk Adası mezunları Kady McDermott ve Gabby Allen da bu akıma dahil oldu.
Poz için ustalaşmak için vücut ağırlığınızı bir bacak üzerinde dengelemeniz gerekir, diğeri ise öne doğru uzatılır.
Siz de bu pozu denemeden yazı noktalamayın.
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