Bu yazıyı okumadan güne başlamayın! Aç karnına kahve içmek kansere davetiye çıkarıyor

Mide asidi, tüketilen yiyeceklerin parçalanmasını ve sindirilmesini sağlar. Kahvaltı etmediyseniz mideniz boş ve asit doludur. Aç karnına içtiğiniz kahve ise midenizin asit dengesini değiştirir. Sonuç olarak karın ağrısı yaşayabilir ya da reflüyle karşılaşabilirsiniz. Üstelik şunu da bilmek lazım; kanser hücreleri asitli ortamlarda çok daha çabuk gelişir. Kahveyle dolmuş bir mide ise kansere davetiye çıkarır! Aman dikkat.

Aç karnına vücudunuza giren kahve yorgunluk ve anksiyeteye sebebiyet verebilir. Uyanır uyanmaz içilen kahve kortizol ve adrenalin seviyesini yükseltir. Bunun sonucunda gün içinde çok daha sinirli ve gergin olabilirsiniz.

Yapılan araştırmalar, kahvenin iştah kaybına neden olduğunu saptadı. Hemen sevinmeyin, çünkü bu sağlıklı olmuyor vücudunuz için. Vücudunuzun gerçek bir kahvaltının verebileceği enerjiye ihtiyacı var.

Kahve vücuttaki suyun emilimini hızlandırır ve aşırı tüketim sinir uçlarının hissizleşmesine sebebiyet verebilir.

Düzenli olarak aç karnına tükettiğinizde tansiyonu yükseltebilir. Hele ki tansiyon hastasıysanız buna çok dikkat etmeniz gerekir. Aç karnına ve sıklıkla içtiğiniz kahve ilaçların etkisini dahi azaltabilir. Tansiyon ilacı kullanıyorsanız kahve tüketimini sınırlamalısınız.