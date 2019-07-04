Bu yıl en çok 'doğal oteller' tercih ediliyor

Tatil sezonunun başlamasıyla otel ve pansiyonlar konuklarına en iyi hizmet vermek için kıyasıya bir yarış içerisinde. Her tatilde aranan deniz, kum ve eğlence imkanlarına ek olarak artık ‘doğal ortam’da tatilciler için beklenen kriterler arasında.

Bu amaçla kurulan otellere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Oluşturulan konseptle 'doğal ortam' olgusu yaşatılmak isteniyor. Özel olarak hazırlanan bu otellerde aranan en büyük kriterler arasında denize yakın olması ve havuzunun bulunması geliyor.





