Meta, yaptığı açıklamada Instagram kullanıcılarının artık doğrudan mesaj (DM) üzerinden Muse ile sohbet edebileceğini duyurdu.

Yeni entegrasyon, kullanıcıların yapay zekâ ajanıyla etkileşim kurmak istediklerinde Instagram ile Muse uygulaması arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Bu adım, teknoloji şirketleri arasında yapay zekâ asistanlarını kullanıcıların günlük dijital yaşamlarının bir parçası hâline getirme konusundaki rekabetin giderek arttığını da gösteriyor. Meta, Muse’a erişimi kolaylaştırırken yapay zekâ ajanını kullanıcıların hâlihazırda ürün, mekân ve içerik keşfettiği bir platforma taşıyor.

INSTAGRAM GÖNDERİLERİ ÜZERİNDEN İŞLEM YAPABİLECEK

Kullanıcılar, Instagram gönderilerini Muse ile paylaşarak yapay zekâ ajanından belirli işlemleri gerçekleştirmesini isteyebilecek. Örneğin Muse’dan bir kahve dükkânını Meksiko seyahat planlarına eklemesini veya bir çift ayakkabı için Black Friday fırsatı bulmasını talep edebilecek.

Meta, Instagram üzerinden Muse ile yapılan konuşmaların ana Muse uygulamasında yan sohbet olarak görüneceğini belirtti.

Meta, Instagram DM’lerindeki Muse entegrasyonunun açıklamayla aynı gün ABD, Kanada, Meksika, Japonya ve Singapur’daki iOS ve Android kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başlanacağını bildirdi.

KAYDEDİLEN GÖNDERİLER VE REELS VİDEOLARI İÇİN YENİ ÖZELLİK

Meta ayrıca kullanıcıların Instagram’da kaydettikleri gönderiler ve Reels videolarıyla artık daha fazla işlem yapabileceklerini duyurdu.

Kullanıcılar, Muse’dan kaydettikleri içerikleri Koleksiyonlar olarak adlandırılan özel klasörler hâlinde düzenlemesini isteyebilecek.

Yapay zekâ ajanı, bir yemek tarifi videosunu market alışverişi listesine dönüştürebilecek, kullanıcıların favori seyahat içerik üreticilerinin paylaşımlarından yaklaşan bir seyahat için gezi planı oluşturabilecek veya kaydettikleri moda konulu Reels videolarına dayanarak onlara kombin önerileri gönderebilecek.

Meta, açıklamanın yapıldığı günden itibaren kullanıcıların Instagram’da bir gönderi kaydettiklerinde Muse’un bu içeriği kendileri için düzenlemesine yönelik bir öneriyle karşılaşacağını duyurdu. Şirket, bu özelliğin ABD ve Kanada’da kullanıma sunulacağını belirtti.

PAYLAŞIM, YAYIMLAMA VE GÖNDERİM İÇİN KULLANICI ONAYI

Meta, Instagram’daki Muse deneyiminin kontrolünün kullanıcılarda kalacağını belirtti. Şirketin açıklamasına göre kullanıcıların onayı olmadan hiçbir şey paylaşılmayacak, yayımlanmayacak veya gönderilmeyecek.

Kullanıcılar ayrıca istedikleri zaman Muse’dan bilgileri unutmasını veya gerçekleştirdiği işlemleri geri almasını isteyebilecek.

Kaynak: TechCrunch