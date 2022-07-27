Bu yıl ilk kez yapılacak! Bu bölümleri seçen öğrencilere maaş gibi burs... İş imkanı da var

Yükseköğretim Kurulu, yerli yatırımları desteklemek amacıyla yeni bir anlaşmaya imza attı. Sektörlerle iş birliğine giden YÖK, öğrencilere maaş gibi burs imkanı sağlama kararı aldı. Belli bölümleri seçen ve gerekli sıralamada bölüme giren öğrencilere 1000 lira ile 6 bin lira arasında geri ödemesiz burs verilecek. Bazı anlaşmalar çerçevesinde iş garantisi de var. İşte tüm detaylar...

İLK KEZ VERİLECEK

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) sektörlerle yaptığı iş birlikler kapsamında, YKS tercihlerinde belli bölümleri seçecek öğrenciler, geri ödemesiz burslarla desteklenecek. Yenişafak'ta yer alan habere göre bu yıl fizik, kimya, biyoloji, matematik programlarına ilk 15 tercihinde yer verecek ve ilgili programlara ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere geri ödemesiz başarı bursu verecek. Yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa İlk 3 sırada yerleşen öğrencilere başarı bursu bu yıldan itibaren ilk kez verilecek. 5 yıl boyunca verilen YÖK lisans destek bursları, şu anda 3 bin 23 öğrenciye aylık 1000 lira şeklinde veriliyor. Bu miktarın artırılması bekleniyor.

HANGİ ŞARTLAR VAR?

Bunun yanında petrol ve doğal gaz sektörü için yerli ve milli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla YÖK ile özel sektör arasında bu yıl imzalanan iş birliği protokolü ile bu yıl ilk kez belli mühendislik bölümlerini seçecek öğrencilere burslar başlatılacak. YKS'de ilk 2 bin veya ilk 10 bin sıralamasında olan öğrencilere, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği ve metalürji ve malzeme mühendisliği programlarına yerleşmesi dahilinde aylık 6 bin lira burs verilecek. İlk 25 bin olanlara da üniversitelerin petrol ve doğal gaz mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve çevre mühendisliği programlarına yerleşmesi ile 6 bin lira bursu sağlanacak. YÖK ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bu yıldan itibaren ilk kez öğrencilere burs ve istihdam desteği sağlanacak. Harita veya geomatik mühendisliği bölümlerine aylık 3 bin 500 lira verilecek.

ÖĞRENCİYE HEM BURS HEM İŞ GARANTİSİ

YÖK ile İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB) arasında 2020'de imzalanan iş birliği protokolü ile başarılı öğrencilerin maden sektörüne çekilmesi amaçlanıyor. Tercihlerinin ilk 5'inden en az birisinde maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği veya cevher hazırlama mühendisliği bölümlerini seçen ve ilk 65 binde yer atan, İstanbul ile Ankara'daki üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylara asgari ücret kadar ödeme yapılacak. Ayrıca, ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil mühendisliği veya deri mühendisliği olması şartıyla YKS yerleştirme puanına göre asgari ücrete odaklı burslar veriliyor. Ayrıca eğitim bursundan yararlanan öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü vermeleri halinde 5 yıl iş garantisi verilecek.

ÖZEL MESLEKLERE 15 BİNLİK DESTEK

Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları belli oldu. Bu liselerde öğrenim gören öğrenciler için destek tutarlarından bazıları şöyle:

Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 9 bin 297 lira. Bilişim teknolojilerinde 8 bin 800 lira. Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 11 bin 768 lira. Elektrik-elektronik teknolojisinde 14 bin 104 lira. Endustriyel otomasyon teknolojilerinde 13 bin 693 lira. Gemi yapımında 14 bin 104 lira. Uçak bakımda 11 bin 768 lira. Yenilenebilir enerji teknolojilerinde 14 bin 744 lira.

Organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarların bazıları ise şöyle belirlendi:

Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 9 bin 219 lira. Denizcilikte 10 bin 60 lira. Elektrik-elektronik teknolojisinde 10 bin 569 lira. Endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 10 bin 60 lira. Gemi yapımında 10 bin 60 lira. Gıda teknolojisinde 9 bin 435 lira.

