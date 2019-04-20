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Bu yıl interneti kırıp geçiren bu kedilere hayran kalacaksınız!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 20.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

Gerçekten kediler bu dünyadan olamaz dedirtiyor. Bu yıl sosyal medyaya damga vuran bu kedilerin fotoğraflarını görünce gülme krizine girebilirsiniz. İşte birbirinden komik bir o kadar da hayranlık uyandıran fotoğraflar...

Bu yıl interneti kırıp geçiren bu kedilere hayran kalacaksınız!

Kedi bakanlar bilir ki kedilerin kendine has bir dünyası hatta cumhuriyetleri vardır. Yaptıkları hareketlerle bazen sizleri dehşete düşürürken bazen de gülmekten kırıp geçirirler. Biz de sizler için internette paylaşım rekoru kıran bu kedileri sizler için bir araya getirdik.
İşte bir garip kediler...

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