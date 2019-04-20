Bu yıl interneti kırıp geçiren bu kedilere hayran kalacaksınız!

Kedi bakanlar bilir ki kedilerin kendine has bir dünyası hatta cumhuriyetleri vardır. Yaptıkları hareketlerle bazen sizleri dehşete düşürürken bazen de gülmekten kırıp geçirirler. Biz de sizler için internette paylaşım rekoru kıran bu kedileri sizler için bir araya getirdik.
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