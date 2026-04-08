Bu yolda emniyet kemeri takmak yasak! Sebebi duyanları şaşırtıyor

Estonya’da dondurucu soğuklar denizi buzla kaplandı. İki ada arasına açılan 20 kilometrelik “buz yolu” araç geçişine açıldı. Ancak o yolu kullanabilmek için bazı katı kurallara uyulması gerekiyor. İşte detaylar...

Çiğdem Berfin Sevinç

Kuzey Avrupa’da etkili olan dondurucu soğuklar, Estonya’da sıra dışı bir ulaşım yolunu yeniden hayata geçirdi. İki ada arasındaki denizin donmasıyla birlikte araçların kullanabildiği “buz yolu” açıldı.

DENİZ ÜZERİNDE 20 KİLOMETRELİK YOL

Estonia’da, Saaremaa ile Hiiumaa adalarını birbirine bağlayan yaklaşık 20 kilometrelik buz yolu pazar günü resmi olarak kullanıma açıldı. Açılışın ardından çok sayıda sürücü donmuş denizin üzerinden geçmek için sıraya girdi.

Yetkililer, vatandaşların kendi başlarına buzun üzerinde araç kullanmaya başlaması üzerine güvenlik riski oluştuğunu belirterek yolu resmi olarak açma kararı aldı.

ZORUNLULUKTAN DOĞDU, GELENEĞE DÖNÜŞTÜ

Bölgede haftalardır -10 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle feribot seferleri aksadı. Yaklaşık 9 bin nüfuslu Hiiumaa Adası’nda yaşayanlar, alışveriş, okul ve günlük ihtiyaçlar için 31 bin nüfuslu Saaremaa’ya gitmek zorunda kalıyor.

Yetkililer, buz yolunun sadece bir ulaşım çözümü değil, aynı zamanda bölge halkı için bir gelenek olduğunu vurguluyor.

KURALLAR ÇOK SIKI

Buz yolunu kullanmak isteyen sürücüler için sıkı kurallar uygulanıyor. Araçların ağırlığı 2,5 tonu geçemiyor. Hızın ya 20 km/s’nin altında ya da 40-70 km/s aralığında olması gerekiyor. Ara hızlar buzda tehlikeli titreşimlere yol açabiliyor.

Ayrıca araçların durması ve aracı süren kişinin kemer takması yasak. Sürücüler arasında mesafe korunmalı ve olası bir acil durumda hızlı çıkış için kapıların kolay açılabilir olması gerekiyor.

YILLAR SONRA YENİDEN AÇILDI

Yetkililer, iki ada arasındaki buz yolunun en son 8 yıl önce kullanılabildiğini, son yıllarda kışların yeterince soğuk geçmemesi nedeniyle bu fırsatın oluşmadığını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
28 saatte 10 katlı apartman inşa ettiler!28 saatte 10 katlı apartman inşa ettiler!
Görüntüler Tokat’tan! 6 metreyi bulan kar duvarları şaşkına çevirdiGörüntüler Tokat’tan! 6 metreyi bulan kar duvarları şaşkına çevirdi

En Çok Okunan Trend Haberler
Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

