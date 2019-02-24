Bu yöntem dünyada ilk kez Trabzon’da uygulandı

Tekinbaş ve ekibi geliştirdikleri teknik sayesinde daha önce söz konusu ameliyatlardan sonra en az bir hafta süreyle hastaların çenesinin 'göğüsün iman tahtası' diye tabir edilen kısmına dikilerek başlarının göğüslerine yapışık vaziyette bırakılmaları yöntemine son verdi. Tekinbaş ve ekibinin bu başarısı uluslararası bilimsel bir dergide yayımlandı.

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Atilla Türkyılmaz, Prof. Dr Bekir Sami Karapolat ve ekibi tarafından dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemle 'Trakea rezeksiyonu ve primer anastomozda dikiş hattı gerginliğini azaltmada retansiyon sütürleri ile konforlu ve güvenli çözüm tekniği' geliştirdiler.

En son bu teknik kullanılarak ameliyat edilen ve bir süreden beri nefes darlığı şikayeti çeken Aliye Veisoğlu (65) geliştirilen yöntem sayesinde rahat ve komplikasyonsuz bir operasyon sonrası dönem geçirirken, Prof. Dr. Celal Tekinbaş, bu metodun uygulandığı herhangi bir olgu ya da yayının bugüne kadar tıp literatüründe olmadığını söyledi. Bugüne kadar buldukları yöntemi 20 hastaya başarıyla ve sorunsuz şekilde uyguladıklarını kaydeden Prof. Dr. Celal Tekinbaş, ana nefes borusunda darlık nedeniyle solunum sıkıntısı veya yetmezliği çeken hastalara dünyada sadece gelişmiş merkezlerde uygulanan ve dikişlerin kopmaması ve de dikiş hattında yeni darlık oluşmaması için nefes borusunun daralan kısmının çıkarıldıktan sonra en az bir hafta süreyle çenenin göğüse dikilmesi yöntemi uygulandığını hatırlattı. Tekinbaş, hastanelerinde geliştirilen ve dünya tıp literatürüne geçen yeni yöntemle hastaların hem konforunu çok olumsuz etkileyen hem de ölümcül komplikasyonlara neden olabilen bu durumu ortadan kaldırdıklarını söyledi.