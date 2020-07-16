Bu yöntemlerle ağız ve diş problemleri ortadan kalkıyor! Sarımsakla masaj yaparak...

Hayatımızı çoğu zaman olumsuz etkileyen diş ağrılarından kurtulmanın en etkili ve doğal yöntemlerinden biri olan sarımsaklı antibiyotiğin nasıl hazırlanacağını biliyor musunuz? Sarımsağın ağız ve diş sağlığına faydaları ve sarımsağa dair bilmedikleriniz yazımızda!

DOĞAL ANTİBİYOTİK

Eğer diş sağlığınızla ilgili bir problem yaşıyorsanız diş eti iltihabı, diş apsesi ya da başka ağız enfeksiyonlarınız varsa aslında ilk olarak alanında uzman bir doktora görünmelisiniz. Ama eğer dişçiden korkuyorsanız veya doktora görünecek vaktiniz yoksa ve yaşadığınız acı dayanılmazsa size çok etkili olacağından emin olduğumuz bir çözüm önerimiz var; sarımsak! Evde bitkisel çözüm olarak oldukça yaygın biçimde kullanılan sarımsağın, ağızda kötü bir kokuya neden olsa da diş ve ağız problemlerine etkisi büyüktür. İçeriğinde bulunan allisin sayesinde enfeksiyonlara iyi gelerek yaşadığınız rahatsızlığı kısa zamanda minimuma indirecek, eskisi gibi rahat etmenizi sağlayacaktır.

SARIMSAĞI ÇİĞNEYİN

Ağzınıza yerleştirdiğiniz bir diş sarımsağı dişlerinizle ağrınız azalıncaya kadar çiğneyebilirsiniz. Sonrasında tükürün ve ağzınızı çalkalayın. Bu uygulamayı günde 3-4 kez tekrarlamanız halinde diş ağrınızın yok olduğunu fark edeceksiniz. Sarımsağın ağzınızda bıraktığı kötü kokuyu engellemek için ise bir bardak ılık suya birkaç damla karanfil yağı ekleyerek ağzınızı çalkalayabilirsiniz.