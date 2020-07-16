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Bu yöntemlerle ağız ve diş problemleri ortadan kalkıyor! Sarımsakla masaj yaparak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Mucizevi bir bitki olan sarımsağın vücudumuza faydaları saymakla bitmez. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kan şekeri seviyesini düşüren, kansere yakalanma riskini azaltan, kabızlığı önleyen ve vücuttaki kolesterol düzeyini düşüren sarımsağın aynı zamanda ağız ve diş sağlığına da birçok faydası bulunur.

Bu yöntemlerle ağız ve diş problemleri ortadan kalkıyor! Sarımsakla masaj yaparak...

Hayatımızı çoğu zaman olumsuz etkileyen diş ağrılarından kurtulmanın en etkili ve doğal yöntemlerinden biri olan sarımsaklı antibiyotiğin nasıl hazırlanacağını biliyor musunuz? Sarımsağın ağız ve diş sağlığına faydaları ve sarımsağa dair bilmedikleriniz yazımızda!

DOĞAL ANTİBİYOTİK

Eğer diş sağlığınızla ilgili bir problem yaşıyorsanız diş eti iltihabı, diş apsesi ya da başka ağız enfeksiyonlarınız varsa aslında ilk olarak alanında uzman bir doktora görünmelisiniz. Ama eğer dişçiden korkuyorsanız veya doktora görünecek vaktiniz yoksa ve yaşadığınız acı dayanılmazsa size çok etkili olacağından emin olduğumuz bir çözüm önerimiz var; sarımsak! Evde bitkisel çözüm olarak oldukça yaygın biçimde kullanılan sarımsağın, ağızda kötü bir kokuya neden olsa da diş ve ağız problemlerine etkisi büyüktür. İçeriğinde bulunan allisin sayesinde enfeksiyonlara iyi gelerek yaşadığınız rahatsızlığı kısa zamanda minimuma indirecek, eskisi gibi rahat etmenizi sağlayacaktır.

SARIMSAĞI ÇİĞNEYİN

Ağzınıza yerleştirdiğiniz bir diş sarımsağı dişlerinizle ağrınız azalıncaya kadar çiğneyebilirsiniz. Sonrasında tükürün ve ağzınızı çalkalayın. Bu uygulamayı günde 3-4 kez tekrarlamanız halinde diş ağrınızın yok olduğunu fark edeceksiniz. Sarımsağın ağzınızda bıraktığı kötü kokuyu engellemek için ise bir bardak ılık suya birkaç damla karanfil yağı ekleyerek ağzınızı çalkalayabilirsiniz.

SARIMSAK MASAJI

İçeriğindeki doğal iltihap önleyici özelliği ile sarımsak var olan diş ağrılarınızı hafifletir. Sarımsak ile diş etlerinize masaj yaparak bitmek bilmeyen ağrılardan kurtulabilirsiniz. Bunun için ilk olarak dört diş taze sarımsağa bir çay kaşığı su ekleyin ve bir havanın içerisinde döverek iyice ezilmesini sağlayın. Ağzınızda enfeksiyon bulunan bölgeye hazırlamış olduğunuz bu karışımı yumuşak hareketlerle masaj yaparak sürün ve yarım saat boyunca burada bekletin. Yarım saatin sonunda sarımsak diş etlerinizi uyuşturarak ağrınızı azaltacaktır. Sonrasında ağzınızı ılık suyla çalkalayabilirsiniz.

SARIMSAK YAĞI

İçerisinde sarımsak özü barındıran sarımsak yağı da diş ve diş eti rahatsızlıklarınızı tedavi edici özelliklere sahiptir. Bunun için ağzınızdaki iltihaplı dişin üzerine gece yatmadan önce bir miktar sarımsak yağı uygulayabilirsiniz. Sarımsak yağı o bölgenin uyuşmasını sağlayarak sizi rahatlatacaktır.

Bu yöntemleri uygulayarak diş ağrılarınızdan ve ağız sağlığınızla ilgili yaşadığınız diğer sorunlardan kısa süreli de olsa kurtulabilirsiniz. Fakat dişlerinizle ilgili herhangi bir problem yaşıyorsanız ağız hijyeninize daha çok özen göstermeli ve en kısa zamanda diş hekiminize bu konuyu danışmalısınız. Sonunda dişlerinizden olmak istemezsiniz, değil mi?

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