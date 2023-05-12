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Yalı Çapkını'nın Pelin'i göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

12.05.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Reyting rekorları kıran dizide Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Pelin'i göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Star TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Pelin karakteriyle büyük çıkış yaklayan güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman, ceketinin içine sütyen giyip poz verdi. Ünlü ismin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

yalı-çapkını

Buçe Buse Kahraman'ın iddialı pozlarına Yalı Çapkını'nda Suna karakterine hayat veren Beril Pozam da kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncunun fotoğraflarını beğenenler arasında Nilsu Berfin Aktaş da yer aldı.

buçe-buse-kahraman-göğüs-dekolteli-pozuyla-büyüledi

27 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına takipçileri ""Çok güzelsin çok", "Allah'ım sana geliyorum", "Prenses" yorumunda bulundu.

yalı-çapkını-pelin-sütyenli-poz-verdi

Instagram'da 758 bin takipçisi bulunan Buçe Buse Kahraman, daha önce Kötü Çocuk dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte rol almıştı.

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Şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Buçe Buse Kahraman, sosyal medyada yediği linçlere tepki göstermişti.

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