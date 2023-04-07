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Mutfağınıza ve sofralarına bahar esintisi katacak Bahar Fırsatları'ndan indirimli ürünler

06.04.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta zaman geçirmeyi sevenlere harika bir haberle geldik! Amazon'un Bahar Fırsatları kampanyası kapsamında çok sevilen ürünler özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Mutfak robotundan tencereye, kahve makinesinden blendera kadar çok sayıda mutfak aleti arasından ihtiyacınız olanlara çok uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Haydi gelin, hem pratik hem kaliteli mutfak ürünlerini birlikte inceleyelim!

Mutfağınıza ve sofralarına bahar esintisi katacak Bahar Fırsatları'ndan indirimli ürünler

Mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hâle getirecek ve işlerinizi kolaylaştıracak pek çok ürün Amazon'un Bahar Fırsatları'nda uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Birbirinden lezzetli yemekler, içecekler ve ikramlıklar hazırlarken yardımımıza koşacak pek çok ürünü bu kampanya sayesinde indirimli şekilde satın alabilirsiniz. Avantajlı fiyatlarla sunulan o pratik mutfak aletlerinin hangileri olduğunu merak ediyorsanız daha fazla vakit kaybetmeden Bahar Fırsatları'na bir göz atalım!

1. Hem ocakta hem fırında kullanabileceğiniz: Lava Metal Döküm Yuvarlak Tencere

Adsız tasarım - 2023-04-06T150955.875

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Yemek hazırlarken en çok ihtiyaç duyduğunuz malzemelerden biri, tartışmasız, tencereler. Âdeta sizin mutfaktaki eliniz kolunuz olan bu tencerelerden kaliteli bir tasarıma sahip olmak istiyorsanız Lava Metal Döküm Yuvarlak Tencere'yi alabilirsiniz. Nostaljik tasarımı ve kalitesiyle tercih sebebi olan tencere, 20 santimetre çapıyla ailenize yemek hazırlamak için son derece kullanışlı bir seçenek. Hem ocakta hem fırında kullanabileceğiniz tencereyle yemeklerinize ayrı bir tat gelecek.

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2. Taptaze meyve suyu keyfi için: Karaca Freshmix Inox Narenciye Sıkacağı

Adsız tasarım - 2023-04-06T151138.758

Taze meyve alıp evde çocuklarınız ve kendiniz için meyve suyu hazırlamayı seviyorsanız Karaca Freshmix Inox Narenciye Sıkacağı'na ihtiyacınız olacak. Paslanmaz çelik gövdeye ve sert plastik sıkma bölmesine sahip olan tasarım, uzun süreli kullanımlar için de son derece uygun. Limon, portakal ve greyfurt gibi meyvelerin suyunu sıkmanıza yardımcı olan ürünün çok pratik olduğunu da belirtelim.

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3. Hızlı kaynatma özelliğiyle: Braun PurEase Su Isıtıcısı

Adsız tasarım - 2023-04-06T151228.754

Yemeklerinizi ve içeceklerinizi hazırlarken sıcak suya ihtiyacınız olduğunda size hızlı şekilde yardımcı olabilecek bir ürün mü arıyorsunuz? Cevabınız "Evet!" ise Braun PurEase Su Isıtıcısı kurtarıcınız olacak. 200 mililitreye kadar suyu 45 saniye içinde hızlı bir şekilde kaynatabilen cihaz, sessiz şekilde çalışabiliyor. Su kaynadığında, ısıtıcı boşaldığında veya ısıtıcı, ısıtma tabanından alındığında otomatik olarak kapanıyor.

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4. Mutfaktaki en iyi dostunuz: Arçelik Tost Makinesi

Mutfak ve Sofralarınız İçin Kaçırılmaz İndirim Oranlarıyla Amazon Bahar Fırsatları’ndan Alabileceğiniz Ürünler

Her öğün pratik ve lezzetli yiyecekler hazırlayabilmenize yardımcı olan Arçelik Tost Makinesi, mutfaktaki en büyük kurtarıcınız olacak. 2400 Watt güçle çalışan cihaz sayesinde istediğiniz malzemelerle birbirinden lezzetli tostlar yapabilirsiniz. Ayrıca ürünün ızgara özelliğiyle sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz. Model, çıkarılabilen plakalarıyla size kolayca temizleme avantajı sunar. Bu kaliteli ve kullanışlı tost makinesiyle kendinize çok lezzetli tarifler yapabilirsiniz.

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5. Çok fonksiyonlu: Arzum Prostick 1000 El Blender Seti

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Arzum Prostick 1000 El Blender Seti, her mutfakta mutlaka bulunması gereken ürünlerden biri. Çok fonksiyonlu çalışma özelliklerine sahip olan cihaz, yemek yaparken birçok aşamada size pratik çözümler sunar. Ürün; çift taraflı paslanmaz çelik bıçağıyla et, sebze, soğan, meyve, fındık gibi çeşitli malzemeleri parçalama ve kıyma imkânı sağlar. Cihazın 1000 Watt güce sahip motoru ve çırpıcısı sayesinde kek hamuru, bebek maması ve meyveli süt gibi birçok farklı tarifi hızlıca hazırlayabilirsiniz.

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6. Lezzetli ikramlar için: Taç Stella Kek Kalıbı

Mutfak ve Sofralarınız İçin Kaçırılmaz İndirim Oranlarıyla Amazon Bahar Fırsatları’ndan Alabileceğiniz Ürünler

Çeşit çeşit malzemelerle birbirinden lezzetli kekler pişirmeyi seviyor ve değişik şekillerde kalıplar mı arıyorsunuz? O zaman Taç Stella Kek Kalıbı'nı çok seveceksiniz. Granit dökümden ve yanmaz yapışmaz iç malzemeden üretilen kaliteli kek kalıbıyla tüm tariflerinizi keyifle pişirebilirsiniz. Misafirlerinizi lezzetiyle ve sunumuyla kendine hayran bırakacak, kusursuz bir kek hazırlamak istediğinizde bu kaliteli kalıbı düşünmeden kullanabilirsiniz.

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7. Kahvaltıların vazgeçilmezi: Fakir Ceremony Çay Makinesi

Mutfak ve Sofralarınız İçin Kaçırılmaz İndirim Oranlarıyla Amazon Bahar Fırsatları’ndan Alabileceğiniz Ürünler

Bazılarına göre günün en önemli ve keyifli öğünü olarak adlandırılan kahvaltıların olmazsa olmazlarının başında çay gelir. Lezzetli ve tam kıvamında bir çay demleyip keyif yapmak istediğinizde ise Fakir Ceremony Çay Makinesi yardımınıza koşar. 1800 Watt güçle çalışan ve 2 litre su ısıtıcı kapasitesine sahip olan çay makinesi, mutfaktaki işlerinizi kolaylaştıracak ürünlerden biri. Isıtıcının cam dış kaplamasıyla mutfağınıza şıklık katacak olması da cabası!

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8. Rahat ve ergonomik: Oxo Good Grips Aksesuarlı Dönen Soyma Aleti

Mutfak ve Sofralarınız İçin Kaçırılmaz İndirim Oranlarıyla Amazon Bahar Fırsatları’ndan Alabileceğiniz Ürünler

Yemek hazırlığı sırasında patates, salatalık, havuç gibi sebzeleri düzgün şekilde soyabilmek için Oxo Good Grips Aksesuarlı Dönen Soyma Aleti'ni kullanabilir ve bu aşamada zaman kaybı yaşamanın önüne geçebilirsiniz. Soyma aletinin ikili döner bıçağı, kolay ve esnek soyma avantajı sunarken aynı zamanda ergonomik tasarımıyla da beğeninizi kazanır. Bulaşık makinesinde ya da elde yıkanabilen ürün, sapındaki büyük halka sayesinde kolayca asılarak saklanabilir.

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9. Şık tasarım, pratik kullanım: Kitchenaid Artisan Stand Mikser

Adsız tasarım - 2023-04-06T151419.830

Mutfağınızda işinizi kolaylaştıracak ürünler bulundurmanın yanında görselliğe de çok önem veriyorsanız Kitchenaid Artisan Stand Mikser'e âşık olabilirsiniz. İşlevselliğinin yanında şık ve renkli tasarımıyla göz dolduran mikser, mutfak tezgâhlarına renk katıyor. Sessiz çalışma avantajı ve enerji tasarrufu sağlayan cihaz; yüksek güç gerektiren işlemleri bile kolayca yapabilen, üstün mühendislik ürünü bir motora sahip. Kaliteli malzemeler kullanılarak imal edilen mikseri uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

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10. Kahvesiz yapamayanlar için: Delonghi Dedica Manuel Espresso Makinesi

Mutfak ve Sofralarınız İçin Kaçırılmaz İndirim Oranlarıyla Amazon Bahar Fırsatları’ndan Alabileceğiniz Ürünler

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Güne kahve içmeden başlayamıyorum, diyenlere harika bir ürün önerimiz var. Delonghi Dedica Manuel Espresso Makinesi sayesinde istediğiniz her an lezzetli kahveler hazırlayabilirsiniz. 40 saniye içinde kullanıma hazır hâle gelen cihazla hem espresso hem cappuccino yapabilirsiniz. Bir veya iki fincan kahve yapabilmenize imkân tanıyan ürün; aynı zamanda çay için sıcak su, kremsi süt köpüğü ve sıcak süt hazırlayabiliyor.

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Bu içerik 7 Nisan 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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