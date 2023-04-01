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Spor giyimde bahar fırsatı! Hem şık hem konforlu ürünlerde büyük indirimler

31.03.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor giyim ve ekipmanlarına neredeyse yarı fiyatına sahip olmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olan spor giyim ürünlerinde Bahar Fırsatları kapsamında büyük indirimler sizleri bekliyor. Under Armour, Adidas, Puma gibi ünlü spor giyim markalarının spor ayakkabıdan sırt çantasına, sweatshirtten monta, tayttan tişörte kadar onlarca farklı ürününe uygun fiyatlarla sahip olmak için acele edin!

Spor giyimde bahar fırsatı! Hem şık hem konforlu ürünlerde büyük indirimler

Hem spor yaparken hem de günlük hayatta rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan spor giyim ürünleri, son yıllarda dünyada büyük bir popülerlik kazandı. Rengarenk tasarımları ve konforlu yapısı ile spor giyim ürünleri, günlük hayatta da şık ve rahat bir görünüm elde etmeyi kolaylaştırıyor. Sizin için Amazon'un Bahar Fırsatları kapsamında indirimde olan spor modasının en trend ürünlerini seçtik. Özellikle spor ayakkabılarda müthiş indirimler mevcut! Kısa süreliğine indirimde olan bu ürünleri kaçırmayın, deriz. Şimdi almanın tam zamanı, bizden söylemesi!

Spor şıklığı yüksek kalite ile buluşturan Under Armour ürünlerinde indirim

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Ürünü İncele

Klasik ve modern tarzı bir araya getiren Puma'da kaçırılmayacak fırsat

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Ürünü İncele

Hem rahat hem şık ürünleriyle Adidas'ta büyük indirim

Adsız tasarım - 2023-03-31T151748.468

Ürünü İncele

Calvin Klein, Tommy Hilfiger... İndirimdeki spor çanta modellerinin tamamını buraya tıklayarak keşfedebilirsiniz.

Camper indirimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Skechers indirimlerine ulaşmak için buraya tıklayın.

Spor giyim indirimlerinin öne çıkan bazı ürünleri

1. Adidas 4Cmte Bp 3 Unisex Yetişkin Black Ns X-City Sırt Çantası

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Hava yağışlı mı? Sorun değil. Esnek ve dayanıklı naylon sık dokuma kumaştan üretilen bu çanta, su tutmaz yüzeyi ile eşyalarını kuru tutar. Dolgulu dizüstü bilgisayar bölmesi ile günlük kullanım için idealdir. Model, havadar file arka paneli ile ferah hissetmenizi sağlar. Geri dönüştürülmüş malzemelerle tasarlanan ve en az %60 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bu ürün, plastik atıklara son vermeye yönelik çözümlerimizden sadece birini temsil ediyor. Ürünün boyutları 21 cm x 33 cm x 46 cm olup hacmi 24 litredir.

Ürünü İncele

2. Under Armour Erkek Charged Engage 2 Antrenman Ayakkabısı Spor Ayakkabı

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Kullanıcılar ne diyor?

  • "Spor salonu için rahat ve harika. Hem yürüyüş hem koşu için de ideal. Çok havalı görünüyor."

  • "Mükemmel kalite."
Ürünü İncele

3. Puma Evoess Portable Unisex Yetişkin Omuz Çantası

Adsız tasarım - 2023-03-31T155926.897

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kullanışlı ve sağlam."

  • "Puma'nın bu küçük çantalarını çok seviyorum. Gezide, yürüyüşte çok iyi oluyor."
Ürünü İncele

4. Under Armour Charged Vantage 2 Koşu Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2023-03-31T161822.512

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hem çok güzel hem de çok rahat."

  • Görüntüsüne diyecek laf yok ve çok hafif."
Ürünü İncele

5. Adidas M FI WV 1/4-Zip Sweatshirt Erkek

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Erkekler için üretilen bu spor sweatshirt, 1/4-zip yaka tasarımına sahiptir. Ürünün içindeki kumaş, teri emerek vücutta nem oluşumunu önlemeye yardımcı olan nem yönetimli bir teknolojiye sahip. Bu sayede spor yaparken veya egzersiz yaparken vücudunuzun kuru kalmasını sağlar. Ayrıca sweatshirtün malzemesi hafif ve esnektir, böylece spor yaparken hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz. Sweatshirt aynı zamanda Adidas'ın ikonik üç çizgili logosunu taşır ve modern bir görünüm sunar.

Ürünü İncele

6. PUMA Phase Cüzdan

Adsız tasarım - 2023-03-31T160435.492

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gece aldım ve sabahına geldi, oldukça kullanışlı ve uygun fiyatlı."

  • "Ürün gösterildiği gibiydi. Uzun zamandır kullanıyorum, ayrıca öneriyorum."
Ürünü İncele

7. Under Armour Spor Çantası Unisex

Adsız tasarım - 2023-03-31T152934.376

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün gayet kullanışlı ve geniş. Hem spor kıyafetleri hem günlük kıyafetlerimi aynı anda koyabiliyorum. Ayakkabı bölümünün ayrı olması çok rahat."

  • "Hacmi ve tam olması gerektiği kadar. Cep sayısıyla gerçekten çok kullanışlı."
Ürünü İncele

8. Adidas FLUIDFLASH Koşu Ayakkabısı Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2023-03-31T150631.498

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet hafif ve kaliteli."

  • "Malzeme kalitesi, tabanının rahatlığı ve hafifliği çok iyi. Estetik olarak da çok güzel."
Ürünü İncele

9. Under Armour Kadın UA Favorite Tote Spor Çanta

Adsız tasarım - 2023-03-31T154624.481

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bence spor için de plaj için de günlük de kullanışlı ama keşke içinde bir cep, göz falan olsaydı cüzdan gibi küçük şeyleri koymak için."

  • "Kaliteli ve oldukça hızlı."
Ürünü İncele

10. Under Armour Rival Erkek Spor Pantolonu

Adsız tasarım - 2023-03-31T154857.481

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Loose fit olduğu için biraz geniş, bir beden küçük almanızda fayda var. Ama ürün rengi fotoğraftaki gibi siyah değil lacivert gibi duruyor."

  • "Severek giyiyorum."
Ürünü İncele

11. PUMA Essentails Koşu Şapkası

Adsız tasarım - 2023-03-31T160259.857

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rengi dokusu muhteşem. Bayıldım, tek şikayetim şapka ikiye katlanıp pakete konması iz yapmış kırılabilirdi. Biraz özen diyorum. Amazon bir tanesin. Çok teşekkürler."

  • "İnanılmaz hafif tam bir koşu, yürüyüş şapkası. Yıkanabilir olması ayrıca tercih sebebim oldu. Fiyat olarak çok uygun bir rakama aldım. Renk seçimine göre kadın erkek rahatlıkla kullanılabilir. Daha önce pahalı şapkalar kullanıyordum ancak hem ter, hem güneş şapkalarda renk farkı olmasına neden oluyordu. Tercih meselesi tabi ama güneşe ve tere dayanabilecek ne renk, ne kumaş var. Alın, aldırın."
Ürünü İncele

12. Adidas PUREMOTION Kadın Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-03-31T150919.614

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel, orijinal."

  • "Hafif, rahat, yürürken yastıklaması çok iyi."
Ürünü İncele

13. Adidas Kadın Fluidflow 2.0 Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-03-31T145923.499

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Şık ve rahat. Uygun numarasını aldığınız zaman ayağı iyi sarıyor. Kalıpları küçük, normal ayakkabı numarasından en az bir numara büyük alınmasını tavsiye ederim."

  • "Uzun zamandır bu ayakkabıda gözüm vardı ve Amazon Kasım Fırsatları kampanyasında indirimli olarak aldım. Yorumlarda kalıp dar denildiği için kendi numaramdan yarım numara büyük aldım ve iyi oldu."
Ürünü İncele

14. Puma Buzz Backpack Unisex Yetişkin Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-03-31T160910.510

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rengi, dokusu çok iyi. Puma kalitesi."

  • "Geniş hacimli, güzel çanta."
Ürünü İncele

15. PUMA ESS+ NOVA SHINE Leggings Tayt Kadın

Adsız tasarım - 2023-03-31T160834.730

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bacaklarımı uzun gösteriyor, çok iyi kavrıyor. Beğendim."

  • "Esnek, rahat bir tayt."
Ürünü İncele

Sadece spor giyim değil ev yaşamdan elektroniğe, modadan kişisel bakıma onlarca kategoride binlerce üründe %60'a varan indirim var!

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